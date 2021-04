Previsão do signo de Câncer para hoje, 1º de abril

Nesta quinta-feira continuamos sendo fortemente influenciados pelo sextil que se formou entre o Sol e Saturno ontem, o qual nos direciona a adotar uma postura mais séria e obstinada. A influência desse aspecto em nossas vidas é benéfica para o âmbito profissional, mas é muito importante ter cautela para não ser excessivamente crítico e inflexível, porque isso pode gerar hostilidade no ambiente de trabalho. É interessante aproveitar as energias sagitarianas, despertadas pelo ingresso da Lua neste signo, para nos ajudar a equilibrar as tendências ambiciosas e autoritárias que estão mais evidentes hoje. A presença da Lua em Saturno modifica a compreensão que temos acerca do contexto desafiador que estamos vivendo - dado que a pandemia configura um processo de transformação profunda do homem , pois aguça um olhar mais otimista, que nos leva a enxergar a vida com mais leveza. Consequentemente, esse posicionamento impulsiona a capacidade de encontrar soluções para nos adaptar à realidade atual, por isso, dê ouvidos ao que sua intuição está lhe dizendo nesse momento.

Signo de Câncer hoje

As inquietações emocionais que estão nos afetando nos últimos dias (devido a presença do Sol e de Vênus em Áries) podem despertar em você, nativo de Câncer, um olhar melancólico e dramático. Por esse motivo, o posicionamento da Lua - seu planeta regente - em Sagitário te proporciona bem-estar, porque possibilita que você tenha mais leveza para lidar com os conflitos diários.



