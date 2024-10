Previsão do signo de Áries para hoje, 20 de outubro

A Lua se movimenta em Gêmeos, signo que sempre busca saídas e novos caminhos. Essa energia traz inquietação e curiosidade, o que pode nos deixar mais abertos a novas ideias e conversas. No entanto, fique atento! A Lua vai se alinhar com os nodos lunares, nos pedindo para refletir sobre nossas escolhas e o caminho que estamos trilhando. Logo depois, surge uma tensão com Saturno em Peixes, o que pode gerar confusão ou até enganos. Cuidado com promessas ilusórias ou conversas que pareçam boas demais para ser verdade.



Use esse domingo para uma pausa. A Lua Cheia trouxe à tona muitas emoções durante a semana e agora é hora de organizar internamente tudo o que foi vivido. Aproveite para refletir, sem pressa, e reestruturar seus pensamentos e sentimentos.

Signo de Áries hoje

Com a Lua em Gêmeos ativando sua curiosidade, você pode se sentir tentado a começar vários projetos ao mesmo tempo. Saturno em Peixes pede para você desacelerar e cuidar da sua saúde mental. Não permita que o excesso de tarefas cause ansiedade.

Dica: organize seu tempo e priorize seu bem-estar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.