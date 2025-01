Previsão do signo de Áries para hoje, 16 de janeiro

A quinta-feira amanhece sob a tensão de uma quadratura entre a Lua e Urano, o que pode trazer sensações de incômodo e nervosismo. Evite dramas e não entre em jogos emocionais. Este é um momento para observar suas resistências e refletir sobre suas teimosias. Permita-se silenciar e observar, em vez de gastar energia defendendo suas ideias. Escute mais e fale menos.



No início do dia, você pode sentir um certo desconforto, mas lembre-se de que tudo é passageiro. À tarde, com a entrada da Lua em Virgem, surge uma energia mais prática e analítica. Isso pode ajudá-lo a compreender questões importantes de maneira mais clara e profunda. Respire fundo e lide com as situações com paciência e atenção aos detalhes.



Dica do dia: Use a manhã para refletir e a tarde para organizar. Pequenos passos conscientes podem trazer grandes clarezas.

Signo de Áries hoje

A Lua em Virgem pede organização e foco em detalhes, Áries. Aproveite o dia para revisar seus planos e organizar sua rotina, especialmente no trabalho. Cuidado com a impulsividade e busque priorizar o que realmente importa, evitando dispersar energia em tarefas sem propósito.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.