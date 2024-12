Previsão do signo de Aquário para hoje, 9 de dezembro

Marte retrógrado em Leão pede revisão. Antes de seguir em frente, olhe para sua história, recalcule a rota e faça os ajustes necessários. Este é um momento para perceber o que antes estava oculto e ajustar direções com mais clareza.



A segunda-feira começa com um aspecto positivo entre Lua e Júpiter, o que favorece as comunicações, encontros e ampliações de contatos. No período da tarde, esteja preparado para o inesperado: compromissos podem ser adiados ou surgir atrasos. Não se assuste, apenas mantenha a flexibilidade. À noite, Vênus chega trazendo harmonia, facilitando interações e deixando o clima mais leve para conversas e conexões.



Dicas para o dia:



Reflita sobre suas decisões e rotas de vida.

Ajustes agora serão fundamentais.

Aproveite a manhã para expandir seus contatos e se comunicar.

À tarde, pratique paciência e esteja aberto a mudanças de planos.

À noite, conecte-se com as pessoas e aproveite a energia de Vênus para fortalecer relacionamentos.

Signo de Aquário hoje

A manhã é excelente para ampliar contatos e buscar apoio em suas ideias. À tarde, mantenha a calma com mudanças inesperadas. Vênus em harmonia à noite trará boas energias para encontros leves e prazerosos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.