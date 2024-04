Previsão do signo de Aquário para hoje, 22 de abril

Estamos iniciando uma semana de muita purificação e regeneração. Prepare-se para viver uma Lua Cheia no signo de Escorpião (23/04) e mudar as coisas na sua vida, recomeçar. Hoje, a Lua ainda está no signo de Libra e vai se opor aos Nodo Lunar Norte em Áries. E alguma situação ou pessoa pode te tirar da zona de conforto. Você vai se sentir provocado(a) e vai ter que se movimentar, tomar uma atitude e encontrar um meio termo. Não deixe a situação virar um cabo de guerra. Fuja das atitudes imaturas e tente lidar com os conflitos da melhor forma.

Signo de Aquário hoje

Prepare-se para alguns confrontos, aquariano(a). Assuntos domésticos, familiares ou emocionais podem ficar mais intensos no início da semana. Você está passando por transformações profundas. Enfrente os conflitos com firmeza e seja fiel a você mesmo(a).

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.