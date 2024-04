Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de abril

A Lua chega no signo de Virgem. Tente colocar ordem na bagunça. Fique atento(a) aos sinais. Estamos vivendo uma semana de muitas revelações e escolhas. Não fuja das decisões. Tome as rédeas da sua própria vida. A Lua, Vênus e os Nodos lunares interagem com a intenção de te mostrar o caminho. Não te subestimes mais.

Signo de Aquário hoje

Você tem muitas ideias, mas precisa também fazer acontecer. Seja firme em relação aos seus objetivos. Chega de empurrar algumas situações com a barriga. Não adiante só pensar em fazer e não fazer nada.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.