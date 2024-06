Previsão do signo de Aquário para hoje, 15 de junho

Sinto que algo continua te incomodando, Você já sabe o que não te faz bem. A Lua já está no signo de Libra e vai interagir com os nodos lunares, pedindo um novo rumo. Até que ponto vocês se ama e o que poderia fazer ou deixar de fazer para melhorar sua autoestima? Você só precisa de amor, olhe para dentro de si e comece a se tratar com ternura. O sábado pode ser leve.

Signo de Aquário hoje

Você não pode continuar se desgastando ou carregando tensões. Tente cuidar do seu corpo, eliminando as tensões corporais. Liberte-se das suas atitudes autodestrutivas e contrarias a sua natureza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.