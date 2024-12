Previsão do signo de Aquário para hoje, 11 de dezembro

A Lua Crescente em Áries nos lembra que o impulso inicial é essencial, mas é a consistência que transforma o desejo em realização. Hoje, pergunte a si mesmo: como você pode alinhar suas ações com o que deseja construir? Reflita sobre o que você vem construindo até aqui e observe como isso reflete sua essência. O que você está criando no mundo é um espelho de quem você é?



Com a quadratura entre a Lua e Plutão, há um convite para encarar bloqueios internos e ultrapassá-los. A conjunção com Quíron reforça que, mesmo nas dúvidas e dores, sempre há espaço para cura e autocompreensão. É um dia de ajustes, coragem e ação consciente.



À noite, a Lua entra em Touro, trazendo um ritmo mais estável e convidando ao cuidado com o corpo, as emoções e os sentidos. Depois do movimento de Áries, Touro nos lembra que é preciso cultivar o que foi iniciado e nutrir suas intenções com paciência e presença. O céu pede que você seja protagonista do seu caminho, mas também que se permita mudar para evoluir.

Signo de Aquário hoje

A comunicação e os pequenos deslocamentos ganham força com a Lua em Áries. É um bom momento para conversas importantes. Quando a Lua entrar em Touro, volte-se para sua casa e família, buscando conforto e segurança.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.