Paulo Gustavo apresenta melhora em quadro de Covid-19, confirma marido do artista

O ator e humorista Paulo Gustavo, de 42 anos, já apresenta melhora no quadro de saúde após contrair a Covid-19. Nesta quinta-feira (18) o marido do artista, Thales Bretas, falou sobre a condição do humorista, que foi internado em um hospital privado do Rio de Janeiro no último sábado (13) por conta da doença.

"Graças à equipe médica e a corrente de energia e orações ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia", começou Bretas em Stories do Instagram. "Ele está louco para voltar a fazer a gente rir. Peço que continuemos rezando em conjunto", escreveu.

A irmã do humorista, Juliana Amaral, também comentou sobre o quadro em que ele se encontra. "Saúde aos médicos, enfermeiros e a todos da equipe que estão lutando há mais de um ano nessa linha de frente! Muito obrigada", escreveu na legenda da foto em que mostra uma vela acesa em um canto de orações.

"Ele está louco para voltar a fazer a gente rir que é o que ele mais ama fazer! Por enquanto só a equipe de cuidados está tendo esse privilégio", continuou a produtora. Por fim, ela também pediu que continuem com as orações e agradeceu pelas mensagens de carinho e fé.

Carinho de mãe

A mãe do artista, Déa Lúcia Amaral, também compartilhou um pedido para que os fãs do humorista façam orações para que ele se recupere da Covid-19. "Peço que continuemos rezando em conjunto todos os dias para que ele se recupere o mais rápido possível", escreveu.

Inspiração para a personagem Dona Hermínia, um dos maiores sucessos do filho, ela ainda disse que está solidária às mães que estão passando pela mesma situação que ela. "Minha solidariedade a todas as mães que como eu estão aflitas pela melhora de seus filhos", afirmou.