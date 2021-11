'O Clone': veja resumo da novela desta segunda-feira (22)

No capítulo desta segunda-feira (22) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Jade entra no avião, mas logo é descoberta.

Resumo O Clone de hoje, segunda (22)

Jade segue atrás do homem. Zoraide vai até a porta de casa, mas foge correndo. Jade entra no avião, mas logo é descoberta. Ali fica furioso e sai à procura de sua criada.

Yvete quer que seu vestido de noiva seja igual ao do filme Gilda, já que esse era o desejo de Leãozinho. Leônidas fica atordoado ao saber do casamento. Jade volta para casa e finge que também estava esperando por Zoraide, que não é encontrada.

Deusa avisa que Leo vai ficar com a sua mãe no Pará, enquanto ela estiver fora. Albieri pede que Edna a convença de levar o filho. Yvete convida Leônidas para padrinho.

Edvaldo e Deusa brigam seriamente na gafieira. Albieri se assusta ao ver Leo pronto para ir à festa na casa de Leônidas e decide que eles não vão. Said dá presentes e pede que Jade dance para ele. Lucas reage fortemente ao ver Maysa descendo as escadas com o colar de Jade no pescoço.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje (22), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.