Noah Schnapp, Will de 'Stranger Things', revela ser gay

O ator da série "Stranger Things", Noah Schnapp, 18 anos, revelou ser gay em vídeo postado no TikTok, nesta quinta-feira (5). Na produção estadunidense da Netflix, o jovem interpreta o personagem Will Byers.

"Quando eu finalmente contei para meus amigos e família que era gay depois de passar 18 anos assustado 'no armário' e tudo que eles disseram foi: 'nós sabemos'", escreveu em vídeo publicado.

Na legenda, ainda acrescentou: "acho que sou mais parecido com o Will do que eu pensava". A brincadeira se deve ao fato de que seu personagem, na sére "Stranger Things", é gay.

O vídeo já registra mais de um milhão de visualizações em menos de 30 minutos. Na publicação, alguns fãs disseram que não se surpreenderam, enquanto outros deixaram comentários como: "estou raciocinando ainda".

Veja o trailer de Stranger Things