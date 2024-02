Netflix libera novo teaser da segunda temporada de 'Round 6'; veja

A Netflix compartilhou o primeiro teaser da segunda temporada de 'Round 6', que chega à plataforma de streaming neste ano.

De acordo com as imagens, Seong Gi-hun está de volta, com um novo visual. O trailer não revela muitos detalhes do que se pode esperar, mas adianta que o jogador 456 está determinado a se vingar de alguém.

Não há ainda data específica para a estreia da temporada.

Veja também

Veja o trailer