Masterchef 2022: horário e onde assistir ao vivo episódio desta terça (28)

O 7º episódio da temporada do MasterChef Brasil 2022 começa às 22h30 nesta terça-feira (28). É possível acompanhar a transmissão do reality ao vivo pelo site do programa da Band ou pelo aplicativo BandPlay.

Segundo o portal, os cozinheiros amadores se enfrentarão uma prova em dupla. Eles também devem prestar uma homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.

O QUE ACONTECERÁ NO EPISÓDIO DE TERÇA (28/06)?

No novo episódio, os cozinheiros amadores devem se enfrentar em uma prova em dupla, criando pratos inspirados no menu de uma rede de restaurantes famosa. Assim, poderão escolher algumas receitas conhecidas.

O desafio deve ser finalizado o mais breve possível e as melhores criações irão entrar no cardápio do estabelecimento.

Já ma prova de eliminação, os participantes serão surpreendidos por um cartaz com os dizeres “Semana de 22 do MasterChef”. A fim de prestar uma homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, seus pratos deverão ser escolhidos com cuidados.

Conforme o portal da Band, o prato deverá representar o Brasil como um todo, inserindo ingredientes das cinco regiões do país.

