Maíra Cardi nega acusação de gordofobia e diz que vai processar humorista Paulo Vieira

A influenciadora Maíra Cardi publicou diversos vídeos nesta terça-feira (25) nos quais comenta uma acusação de gordofobia que teria recebido do humorista Paulo Vieira. A situação veio à tona depois de um tuíte ter sido publicado por ele logo após Maíra criticar Arthur Aguiar, esposo dela, por ter comido pão no BBB 22.

"É involuntário, mas a gordofobia da moça faz brotar em mim um "bem feito" para cada gaia que já levou", escreveu Paulo, fazendo referência tanto às declarações de Maíra como aos relacionamento extra-conjugais mantidos por Arthur Aguiar.

Foto: reprodução/Twitter

Maíra é conhecida por vender um programa de emagrecimento e já trabalhou com artistas como Anitta, Larissa Manoela e Lexa. Em um vídeo recente, que viralizou nas redes ela comentou que Arthur "destruiu" todo o trabalho feito por ela no corpo dele ao ingerir pão no confinamento.

Sobre a declaração de Paulo Vieira, ela disse que repudia gordofobia. "O Brasil inteiro sabe que eu trabalho com emagrecimento. Eu e minha equipe emagrecemos mais de 500 mil pessoas. Então, se tem uma pessoa que tem o lugar de fala dentro do emagrecimento, essa pessoa sou eu. Se tem alguém que conhece a dor de uma pessoa que luta por respeito, que sofre junto com essa luta, esse alguém sou eu", iniciou nos vídeos dos stories do Instagram.

Segundo a influenciadora, o programa em questão trabalha a aceitação das pessoas que participam, escutando o que as levou a este objetivo.

"Quando eu brinco com o pão eu também me refiro ao lado da saúde, ao glúten, que é extremamente inflamatório, causa um monte de alergia. Não tem nada a ver com essa vertente tóxica, venenosa que está saindo aí", continuou Maíra.

Processo

No decorrer da gravação, Maíra disse achar absurdo e revelou que deve tomar providências sobre o caso. "Eu queria deixar claro que isso não vai ficar impune, essa pessoa vai ser processada. Não admito que se brinque com uma dor tão séria, que é minha vida, o meu trabalho", completou.

Além disso, Maíra compartilhou uma apresentação antiga de Paulo Vieira, criticando-o por piadas feitas em relação a pessoas gordas.

"Será que quando você me chamou de gordofóbica, você estava falando sobre o que eu disse ou sobre o que tem dentro de você? Reavalie", disse ela. Apesar da citação direta de Maíra, Paulo ainda não se pronunciou sobre a questão publicamente nas redes sociais.