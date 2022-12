Lucca Picon é irmão de Jade Picon? Entenda parentesco do suposto affair de Anitta

A cantora Anitta surgiu com novo affair no último fim de semana e, quase imediatamente, a ficha do rapaz já correu rápido nas redes sociais. Lucca Picon, de 21 anos, entrou para os assuntos mais comentados na Internet e virou alvo de uma dúvida: qual o parentesco entre ele e a influenciadora Jade Picon?

A verdade é que os sobrenomes iguais não significam nada. Lucca Picon não tem nenhum parentesco com Jade e não existe um registro sequer dos dois em alguma ocasião. Jade, pelo que se tem conhecimento, só tem um irmão, o também influenciador Léo Picon.

Vida e carreira de Lucca

Nascido em Santa Catarina, Lucca é filho do surfista francês Miky Picon com a brasileira Lygia Namem. Hoje ator, o jovem iniciou a carreira como modelo e estreou em "Malhação - Toda forma de amar", de 2019, na TV Globo.

Além disso, já integrou produções cinematográficas como ‘Confissões de uma Garota Excluída’ e ‘De Volta aos 15’.

Possível affair

Apesar de não confirmarem a relação, Anitta e Lucca estiveram juntos em Natal, no Rio Grande do Norte, no último sábado (10). Hospedados no mesmo hotel, eles surgiram em vídeo no Instagram, no qual também estava o influenciador Lucas Guedez.

A cantora foi convidada para fazer uma apresentação no trio elétrico na noite de sábado e, conforme relato das redes, o ator esteve em cima do trio.