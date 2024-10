Lexa explica por que não convidou Anitta para festa de noivado e promete convite para casamento

A cantora Lexa se explicou nas redes sociais, na noite do último sábado (12), por não ter convidado a também cantora Anitta para a sua festa de noivado com o ator Ricardo Vianna, depois da amiga se surpreender com as fotos do evento e perguntar em uma publicação: "Casou???".

"Gente, juro, tô me sentindo péssima por não ter mandado o convite.. mesmo sabendo que ela não poderia vir! Meu Deus agora o povo falando que eu não sou amiga, que isso.. que aquilo… enquanto eu e ela estamos dando risada no WhatsApp (sic)", publicou Lexa na rede X.

Segundo Lexa, o convite para o casamento já foi feito à Anitta: "O mais importante será o casamento e ela tá mais que convidada e sabe disso. Fiz tudo em cima da hora também… só economizei minha amiga de falar 'amiga não poderei ir' ou vcs acham que eu não AMARIA a presença dela? Pôooo!".

Lexa terminou pedindo desculpas à Anitta: "Todo mundo sabe do meu amor por ela, assim como sabem da rotina doida que ela tem… mas a partir de agora até aniversário lunar eu mando convite kkkkkk DESCULPAAAAA".

A pergunta de Anitta se Lexa casou, com tom de surpresa, repercutiu nas redes sociais. O comentário teve, até a manhã deste domingo (13), no Instagram, 3.760 curtidas e mais de 160 respostas. As fotos do noivado de Lexa e Ricardo chegaram a 328 mil curtidas.

Como aconteceu o noivado

A festa de noivado aconteceu na última sexta-feira (11). Segundo o portal gshow, a data do noivado de Lexa e Ricardo foi escolhida por um motivo especial: celebrar o primeiro ano de relacionamento do casal.

Em 21 de outubro de 2023, poucos dias após começarem a ficar, eles fizeram a primeira aparição de mãos dadas. No dia seguinte, Lexa e Ricardo assumiram o relacionamento.

Ricardo curtiu o noivado na companhia da filha, Cecília, de nove anos, fruto do relacionamento com a empresária Aline Krykhtine. Além de uma atração para animar os convidados, a festa também contou com show especial de Wenny Isa, irmã de Lexa.