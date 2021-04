Horóscopo Semanal: Previsão para os 12 signos de 11/04 até 18/04

É preciso prudência

Vários aspectos tensos marcam esta semana. O Sol e Vênus batem de frente com Plutão e além disso Marte tensiona Netuno. Assim, convém a gente pisar em ovos ao se relacionar e ser especialmente prudente em nossas ações. Como Plutão está em quadratura com o Sol, devemos fazer tudo, inclusive dirigir, com a maior cautela, para prevenir acidentes. É importante que a gente se acautele contra qualquer tipo de desperdício e esteja alerta contra atitudes rudes, agressivas ou inadvertidamente destrutivas. Felizmente também se formam bons aspectos, que nos dão condições de superar mais facilmente as tensões existentes. O fato de esses aspectos desarmoniosos estarem em vigor, assinala um período em que devemos relaxar ao máximo. Convém a gente não se exigir demais e alternar as horas de atividade e desgaste com outras de relaxamento e lazer. Isso possibilita que mantenhamos o equilíbrio físico e emocional.



Áries

O Sol e Vênus, em seu trânsito anual por seu signo, tensionam Plutão, portanto seja mais prudente do que nunca no que se refere a assuntos sociais e profissionais. Também convém que você não se envolva em transações imobiliárias confusas. DICA: evite a inquietude e os repentes e distenda-se ao máximo.



Touro

A tensão existente no signo anterior ao seu lhe torna mais vulnerável aos desgastes excessivos, por isso atue com a máxima moderação e não se exija demais. Os momentos de isolamento e reflexão serão restauradores. DICA: Mercúrio faz com que a convivência virtual com seus amigos seja muito estimulante.



Gêmeos

Como o Sol e Vênus vibram de modo arrevesado para Plutão convém você manter o senso prático e preservar suas energias. Felizmente o bom aspecto de Júpiter com o Sol vitaliza você e lhe dá condições de sair-se bem em seus projetos. DICA: vá com calma e não se jogue de cabeça em aventuras sentimentais nebulosas.



Câncer

O astro-rei Sol bate de frente com Plutão, que está no signo oposto ao seu. Assim, aconselha você a não se envolver em situações de confronto e agir de modo especialmente prudente em seus relacionamentos pessoais. Não crie atritos nem aceite provocações. DICA: os assuntos do coração continuam em alta.



Leão

Supere a propensão para a inquietude excessiva, tenha calma e não se disperse em atividades demais. Convém que você evite a pressa e não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Não se impaciente se as coisas não estiverem acontecendo no ritmo que você gostaria. DICA: procure não implicar nem discutir com os outros.



Virgem

Durante esta semana Plutão vibra de modo tenso assinala uma fase em que você deve pisar em ovos ao relacionar-se, em especial com as pessoas mais queridas. Acautele-se contra atitudes mandonas e prepotentes, que só servem para dificultar suas relações com todos. DICA: seja prudente nos negócios e evite especulações.



Libra

O fato de o Sol e Vênus estarem em tensão com Plutão aconselha você a ser mais flexível e tolerante com todos à sua volta. Não se deixe levar pela franqueza excessiva e procure agir com a máxima diplomacia, especialmente em casa. DICA: convém você valorizar devidamente o lado bom e simples da vida.



Escorpião

Nesta fase seu regente Plutão está em desarmonia com o Sol e Vênus, portanto não alimente expectativas demais em relação aos amigos e sobretudo não peça nem conceda empréstimos. O ideal é você ater-se apenas às despesas rotineiras e superar certa tendência para gastar demais. DICA: isolar-se será restaurador.



Sagitário

Nesta semana Plutão vibra de modo tenso e aconselha você a agir com especial habilidade nas questões concretas e relativas à carreira. Não se deixe levar demais pela ambição e procure alternar os períodos de trabalho e esforço com outros de descanso e lazer. DICA: evite os confrontos e a competitividade excessiva.



Capricórnio

O planeta Plutão, em seu signo, recebe as vibrações arrevesadas do Sol, que aconselha você a não se envolver em atritos, especialmente no ambiente doméstico. Atue com prudência e procure concentrar-se naquilo que faz. Dica: reserve um tempo só para relaxar, se reequilibrar e colocar suas ideias em ordem.



Aquário

Os contatos desarmoniosos do Sol e Vênus com Plutão assinalam uma fase em que convém você se precaver contra a sinceridade exagerada. Veja bem o efeito das suas palavras e esteja alerta para não ferir os sentimentos de quem está a sua volta. DICA: não invista em projetos inviáveis e administre bem seu potencial.



Peixes

Os aspectos tensos do Sol e Vênus com Plutão lhe recomendam ser mais prudente do que nunca nos negócios e finanças. Evite sobretudo investir em projetos utópicos. DICA: mantenha a objetividade em todas as situações e não dê nenhum ponto sem nó, para não desperdiçar inutilmente seu tempo e dinheiro.