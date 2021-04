Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (13/4)

Lua facilita as realizações

Hoje e amanhã a Lua transita pelo signo de Touro e assim enfatiza ainda mais nossa capacidade de realizar e partir da teoria para a prática. Nessa posição, a Lua une-se a Plutão e faz com que estes dias sejam especialmente propícios para a gente concretizar nossos planos, progredir e conquistar uma situação financeira mais tranquila. Aliás, nossa própria necessidade de segurança e estabilidade está em alta, e não apenas no que se refere às finanças. Estamos menos propensos a correr riscos, capazes de apreciar devidamente os negócios e investimentos mais conservadores, como, por exemplo, aqueles relativos a terras ou imóveis. Como a Lua e Plutão estão em um signos terrestres, devemos nos precaver contra o materialismo excessivo e não esquecer de que "nem só de pão vive o Homem". É importante que nos isolemos, meditemos e procuremos nos religar ao Todo, pois isso nos proporciona uma enorme satisfação íntima. Hoje é exato o bom aspecto de Marte com Vênus, que facilita bastante nossas relações afetivas.



Áries

A posição da Lua e oa ótimo contato que ela forma com Plutão anuncia um período bastante fecundo para você, que pode executar tudo com maior competência e atenção. Você pode colocar suas ideias em prática e inclusive incrementar seus rendimentos. DICA: Marte e Vênus facilitam o diálogo com a pessoa amada.



Touro

As vitalizantes e restauradoras vibrações de Plutão atingem harmoniosamente seu signo através da Lua, que transita por ele. Assim, este período promete ser ainda mais propício para você abrir novos caminhos e ampliar seu campo de ação. DICA: esses astros lhe permitem exercer seu lado mais otimista, expansivo e confiante.



Gêmeos

Os astros fortalecem seu psiquismo, avivam sua imaginação e lhe dão condições de se sair maravilhosamente bem em tudo o que exige sensibilidade e capacidade de compreensão. É essencial que você pense positivamente, pois mais do que nunca suas mentalizações tendem a se concretizar. DICA: graças a Marte, o período é propício aos amores.



Câncer

Em harmonia, Plutão e a Lua tornam você uma pessoa mais aberta e interessada nos outros e fazem com que as associações e parcerias sejam particularmente bem-sucedidas. Seu espírito de solidariedade está em alta, mas não se anule em função dos outros. DICA: as horas noturnas serão muito propícias para suas mentalizações positivas.



Leão

A Lua e Plutão fazem com que você se mostre uma pessoa muito mais ambiciosa e capaz de se concentrar em seus projetos, que exatamente por esse motivo tendem ao êxito. Sua capacidade de concentração está em alta e você pode revelar suas reais potencialidades, em especial no setor profissional. DICA: procure também relaxar.



Virgem

No que depender da Lua e Plutão estes dias são excelentes para você, que pode se afirmar e agir com maior determinação. Você anda mais confiante em si e em seu potencial, e pode se sair bem em suas iniciativas. DICA: tudo o que contribui para purificar seu organismo está particularmente favorecido pelos astros.



Libra

Todas as mudanças que você queira efetuar nesta fase estão favorecidas pela Lua, Júpiter e Saturno, que lhe ajudam a desligar-se com maior facilidade de tudo o que considera ultrapassado. Você está em condições de renovar-se sob todos os pontos de vista. DICA: Marte, ativado por seu regente Vênus, acentua seu desejo de transcendência.



Escorpião

A Lua e seu regente Plutão estimulam seu lado cooperativo e lhe dão condições de se sair especialmente bem nas atividades em grupo e no trabalho em equipe. Plutão lhe ajuda a se expressar melhor e com maior clareza e torna esta fase ótima para tudo o que exige comunicabilidade. DICA: Marte lhe convida a mergulhar fundo dentro de si.



Sagitário

O bom aspecto que une a Lua a Plutão faz com que estes dias sejam particularmente favoráveis para você se dedicar ao trabalho e à realização de seus projetos. Aliás, seu senso prático anda mais marcante do que nunca. DICA: à noite, curtir virtualmente os amigos e trocar ideias com eles, de modo descontraído, são ótimas pedidas.



Capricórnio

Agora Plutão capta para você as energizantes emanações da Lua, que lhe torna uma pessoa muito mais firme, decidida e atuante. Sua capacidade criativa está em alta e você pode ter êxito em tudo aquilo a que se dedicar. DICA: nosso satélite também reforça seu romantismo, favorece os encontros e aquece os momentos a dois.



Aquário

Você anda muito mais perspicaz e penetrante em sua visão de mundo e pode até mesmo entender melhor o que se passa na cabeça das outras pessoas, o que facilita suas relações com todos, inclusive com os colegas de trabalho. DICA: graças a Marte e Vênus tende a haver um clima de maior entendimento e cumplicidade a dois.



Peixes

Graças a Plutão e Lua você anda muito mais ágil e flexível. Exatamente por esse motivo pode se entrosar melhor com todos a sua volta e se adaptar mais facilmente a diferentes situações. Você está em condições de entender melhor o ponto de vista alheio. Dica: reserve o período noturno para descansar e se reequilibrar.