Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (7/5)

Hoje a Lua, que estava transitando por Peixes, ingressa em Áries por volta das 9 horas. Esse posicionamento faz com que você comece o dia com mais motivação, e também é interessante fazer alguma atividade física pela manhã para movimentar toda essa energia ariana, que pode ser intensa demais. Por isso, fazer algo que libere endorfina no corpo (um neuro-hormônio associado ao bem estar, que nos ajuda a relaxar), como corrida ou mesmo alongamento, é uma dica valiosa para integrar de forma saudável as tendências que são despertadas pela presença da Lua nesse signo. Como a influência de Áries faz com que fiquemos mais impacientes, os imprevistos cotidianos e mal entendidos podem gerar brigas. Essa propensão é evidenciada pela quadratura que Vênus, planeta que rege nossos relacionamentos, está fazendo com Júpiter. A formação de um aspecto tenso entre esses dois astros indica que teremos mais necessidade de espaço nesse momento e, caso não isso não for bem comunicado, pode dar lugar a inseguranças.

Veja o seu signo de hoje (7/5)

Áries

Os arianos, em especial, devem ter muito cuidado com comportamentos e falas impulsivas e até mesmo agressivas, motivados por situações que te fazem sentir vulnerável. Essas reações adversas não te fazem ser ouvido, mas apenas fazem com que as outras pessoas envolvidas recuem, o que apenas dificulta a resolução do problema.

Touro

Os taurinos são grandes apreciadores do equilíbrio interno e externo e, por isso, o posicionamento da Lua em Áries faz com que você se sinta muito irritado. É necessário ter cuidado para não descontar suas emoções nas pessoas ao seu redor, o que pode incitar discussões sérias que poderiam ser evitadas.

Gêmeos

O posicionamento da Lua em Áries pode fazer com que você fale demais sem pensar, o que gera sérios conflitos, porque ninguém está disposto a levar desaforo para casa hoje. Sabendo disso, tenha cuidado para filtrar aquilo que vier em mente antes de se expressar, lembrando que suas palavras afetam as outras pessoas.

Câncer

Hoje após as 22h a Lua fará uma quadratura com Marte, que está em Câncer, o que possivelmente afetará sua noite de sono, fazendo com que você seja acometido por sentimentos intensos. Uma dica para lidar com isso e com as energias arianas é colocar tudo o que você está sentindo no papel, para ter mais clareza mental.

Leão

Os leoninos são explosivos por natureza, dotados de uma intensidade emocional quase teatral. Isso é amplificado pela Lua em Áries e você deve tomar cuidado para não reagir mal a situações que não ocorram de acordo com a sua vontade, lembrando que imprevistos acontecem e que perder a razão apenas dificulta a resolução.

Virgem

Os nativos de Virgem prezam pelo controle emocional, o que é dificultado pelo posicionamento da Lua em Áries, que amplifica suas emoções de forma um pouco perturbadora, te deixando mais irritado. Aproveite esse momento para desenvolver a resiliência necessária para lidar com os imprevistos diários.

Libra

Apesar da irritabilidade despertada pelas energias arianas, as mesmas proporcionam mais autoconfiança para determinar e alcançar seus objetivos. É importante refletir sobre aquilo que realmente te motiva e, assim, traçar metas. Respire fundo para lidar com os contratempos que ocorrerão ao longo do dia.

Escorpião

A falta de controle que é causada pela conjuntura astrológica atual pode te deixar notavelmente mal humorado, e você deve lembrar que os imprevistos que ocorrem diariamente não podem ser impedidos, e também de nada adianta achar alguém para culpar. Aproveite esse momento para se desafiar a lidar com o estresse com mais leveza.

Sagitário

Nesse momento, a sua energia vital se movimenta de forma mais notória devido a presença atual da Lua em Áries e, para não focar na irritação que esse posicionamento incita, você deve se desafiar a sair da sua zona de conforto, fazendo algo novo com quem você ama ou mesmo no trabalho.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio se sentem extremamente irritados com o posicionamento da Lua em Áries e tendem a projetar sua insatisfação no outro, fazendo críticas e iniciando discussões. É necessário refletir que aquilo que te incomoda em outra pessoa diz muito mais sobre você mesmo. Saiba ponderar sobre o que você fala.

Aquário

Os aquarianos, apesar de impacientes, se sentem mais motivados com a presença da Lua em Áries, o que te auxilia a resolver imprevistos no trabalho com mais facilidade. Por outro lado, você deve se esforçar para lembrar que aquilo que você fala afeta as pessoas ao seu redor, sendo necessário ter sensibilidade.

Peixes

O posicionamento da Lua em Áries pode fazer com que você se sinta desconectado de si mesmo, ficando mais ansioso e impaciente. Por isso, é importante ter momentos mais reservados para refletir sobre suas emoções e identificar o que está te incomodando. Além disso, esse é um bom momento para recuperar o ânimo no trabalho.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.