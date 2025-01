Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (3/1)

Marte em Leão se opõe a Plutão em Aquário, trazendo à tona aquele sentimento de querer seguir o coração, mas perceber que nem sempre é fácil alinhar os próprios desejos com as expectativas e vontades de outras pessoas. Pode ser um dia de embates internos ou externos, em que você se questiona sobre quem está no comando: você ou as circunstâncias?



A Lua em quadratura com Urano promete momentos de tensão e imprevistos que podem mexer com o seu humor ou te deixar mais inquieto(a). A sensação de instabilidade pede paciência e flexibilidade.



Mas, como um respiro, a Lua chega em Peixes no fim do dia, trazendo uma energia mais suave e acolhedora. É uma oportunidade de desacelerar, relaxar e se conectar com o lado mais sensível. Permita-se sonhar um pouco, deixar a rigidez de lado e confiar que nem tudo precisa ser resolvido na força.

Áries

É um dia de forte impulso para agir, mas nem sempre a força resolve tudo. Respeite o tempo e as escolhas dos outros. A teimosia pode se transformar em conflito. Use sua energia para criar, não para disputar.

Touro

Tente manter a calma diante de mudanças inesperadas. O desejo de estabilidade pode esbarrar na necessidade de se adaptar. Evite resistir demais ao novo, pois a flexibilidade será sua maior aliada hoje.

Gêmeos

Cuidado com discussões desnecessárias. A comunicação é sua ferramenta, mas use-a com sabedoria para evitar mal-entendidos. Ouça mais e fale menos. A diplomacia será essencial para manter a harmonia.

Câncer

O desejo de proteger o que é seu pode gerar embates com quem pensa diferente. Respire fundo e não leve tudo para o lado pessoal. Nem tudo é uma ameaça, às vezes as diferenças nos fazem crescer.

Leão

Marte no seu signo traz força e liderança, mas a oposição a Plutão pede que você compartilhe o palco. Evite querer controlar tudo sozinho(a). Saber ceder e dividir responsabilidades fortalece sua posição.

Virgem

Você pode se sentir pressionado(a) por demandas externas, mas evite o excesso de autocrítica. Foque no que está ao seu alcance e confie que o tempo trará as respostas certas. A perfeição não precisa ser imediata.

Libra

Os relacionamentos podem exigir ajustes. Não tente agradar a todos, mas também evite impor suas vontades. Busque o ponto de equilíbrio, respeitando seus limites e os do outro. A harmonia está nos pequenos gestos.

Escorpião

O desejo de transformação é grande, mas nem tudo precisa ser radical. Encontre maneiras de mudar aos poucos, sem romper com o que ainda tem valor. Use a intensidade ao seu favor, sem deixar que ela domine suas escolhas.

Sagitário

Seu desejo de liberdade pode entrar em conflito com compromissos ou responsabilidades. Não veja limites como prisões, mas como pontos de apoio para crescer com mais força. Respeite as regras sem perder sua essência.

Capricórnio

O dia pede paciência, especialmente no trabalho. Evite forçar situações ou entrar em disputas de poder. Suas conquistas virão no tempo certo. O esforço silencioso e consistente trará resultados mais duradouros.

Aquário

Plutão em seu signo traz mudanças profundas, mas a oposição com Marte exige que você não tente acelerar processos. Deixe que as coisas fluam naturalmente, respeitando o ritmo de cada etapa. A transformação já está acontecendo.

Peixes

A Lua em seu signo ao final do dia traz conforto e calma. Use esse momento para se reconectar com o que te faz bem. As turbulências do dia se dissipam quando você confia na sua intuição e abraça a leveza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.