Netuno, seu planeta regente, está formando um sextil com Mercúrio hoje. Esse aspecto te faz sentir mais inspirado e intuitivo, o que te ajuda a se comunicar com sensibilidade, tocando a pessoa que está te ouvindo. Essa habilidade é benéfica para que você tenha mais confiança para falar com pessoas do trabalho.

Hoje a Lua ingressa em Capricórnio aproximadamente às 13:30, despertando uma postura mais responsável e séria, que pode ser benéfica para a vida profissional.

As energias capricornianas são relacionadas à ambição e, consequentemente, à determinação para correr atrás dos seus objetivos, o que te ajuda a recuperar o ânimo no trabalho.

Por outro lado, outra tendência despertada quando o Sol e a Lua se encontram em signos de terra (Touro e Capricórnio, respectivamente), é o criticismo, que abrange você mesmo e as pessoas à sua volta. Por isso, é necessário ter cautela para não estabelecer expectativas inalcançáveis que apenas geram frustrações.

Saiba respeitar os seus limites e tenha cuidado também para não cobrar demais dos outros, lembrando que críticas não construtivas apenas criam uma atmosfera hostil.

Além disso, a desenvoltura que é impulsionada pela conjunção exata que está se formando entre o Sol e Urano te ajuda a resolver os problemas do dia a dia com mais facilidade. Em relação à sua vida afetiva, você tende a ficar irritado com pequenas coisas e isso pode gerar conflitos.

Veja o seu signo de hoje (30/04)

Aries

O encontro do Sol e de Urano hoje favorece sua capacidade intelectual, e você consegue trabalhar com mais agilidade. Esses dois astros despertam sua iniciativa e disposição, mas você fica mais irritado e tudo aquilo não ocorrer de acordo com suas expectativas pode gerar uma reação agressiva. Dedique-se ao autocontrole.

Touro

O planeta que rege processos de comunicação, Mercúrio, está no seu signo e forma um sextil com Netuno hoje. Esse aspecto desperta sua intuição e criatividade, mas pode te fazer sentir vulnerável ao ambiente e as pessoas. Redobre a paciência e tente se comunicar com mais tato, lembrando que você também afeta o outro.

Gêmeos

O seu planeta regente, Mercúrio, está formando um sextil com Netuno hoje. Como Mercúrio rege o intelecto e os processos comunicativos, e Netuno se relaciona com a intuição e com a ilusão, você deve ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Lembre-se de ponderar seus sentimentos com racionalidade.

Câncer

Hoje é indicado que você inicie o dia planejando os seus compromissos e, se possível, deixe os mais importantes para a parte da tarde. A Lua, que é o seu planeta regente, fica fora de curso durante o período da manhã, o que te deixa mais irritado, porque afeta a clareza mental e aumenta a probabilidade de imprevistos.

Leão

O encontro entre Urano e o Sol hoje te afeta diretamente, porque você é regido por este último astro. A sua autoconfiança e a sua agilidade são amplificadas, mas você deve ter cuidado para não adotar um posicionamento arrogante, como se seu pensamento fosse superior ao das outras pessoas.

Virgem

O posicionamento da Lua em Capricórnio, que é um signo de terra assim como Virgem, faz com que você se sinta melhor emocionalmente, porque devolve um pouco do seu controle emocional. Como Mercúrio é o seu planeta regente, o encontro desse astro com o Sol te deixa mais inspirado e autoconfiante.

Libra

A confusão mental que está te atingindo nos últimos dias é amenizada hoje, com o ingresso da Lua em Capricórnio. Você pode aproveitar esse momento para refletir sobre os seus sentimentos com um pouco mais de racionalidade, questionando-se sobre as raízes dessas suas emoções, o que te ajuda a observá-las por outro ângulo.

Escorpião

A Lua em Capricórnio desperta um olhar mais racional sobre as situações que você está vivendo, o que te ajuda a resolvê-las de forma mais tranquila, sem tanto sofrimento. Porém, isso exige um certo esforço, porque seus sentimentos estão amplificados devido ao movimento retrógrado de Plutão, e você tende a focar nisso.

Sagitário

O posicionamento da Lua em Capricórnio pode te deixar mais estressado, fazendo com que você projete nos outros o que está te desagradando em si mesmo. Esse é um bom momento para refletir sobre esses aspectos, considerando quem você deseja ser e como você pode alcançar esse objetivo.

Capricórnio

A presença da Lua no seu signo faz com que você se sinta melhor emocionalmente, acalmando os sentimentos que estão aflorados nos últimos dias. Aproveite para analisá-los com racionalidade, mas sem tentar reprimir essas emoções, porque elas têm o propósito de mostrar algo em si mesmo que precisa de evolução.

Aquário

Os aquarianos apreciam a entrada da Lua em Capricórnio, porque lhe devolve um pouco do controle emocional, que estava em falta nos últimos dias. Porém, é importante que você não cale seus sentimentos, mas busque aprender a lidar com eles de forma mais equilibrada, sem ignorá-los e sem deixar que sejam superiores à razão.

Peixes

Netuno, seu planeta regente, está formando um sextil com Mercúrio hoje. Esse aspecto te faz sentir mais inspirado e intuitivo, o que te ajuda a se comunicar com sensibilidade, tocando a pessoa que está te ouvindo. Essa habilidade é benéfica para que você tenha mais confiança para falar com pessoas do trabalho.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.