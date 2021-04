Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (23/04)

Hoje a Lua continua em Virgem, nos convidando a organizar melhor nossa vida, nossa rotina e especialmente aquela situação que tem nos feito ficar ansiosos, a ponto de perder a razão.

Nesse momento em que vivemos o isolamento social, é muito importante ter o trabalho de analisar aquilo que está servindo como o gatilho da sua ansiedade, o que pode ser preocupações, hábitos prejudiciais ou ciclos viciosos.

Essas situações serão evidenciadas nos próximos dias, porque hoje Marte está ingressando no signo de Câncer, um posicionamento que não é benéfico para esse astro.

Isso acontece porque Marte é o planeta que se relaciona com nossos instintos e impulsos, ou seja, aquilo que nos faz agir; enquanto Câncer é um signo sensível, maternal e protetor.

A junção dessas duas tendências pode despertar uma postura irracional, em que você é movido por sentimentos aflorados, sem pensar claramente sobre o que está fazendo. Tenha cautela com comportamentos impensados e com excesso de ciúmes.

Veja o horóscopo do dia de hoje (23/04)

Aries

Os arianos são regidos por Marte e, por isso, você deve ter muito cuidado para compreender que nem sempre aquilo que você acha ser adequado para uma pessoa amada é aquilo que a fará feliz. Tenha flexibilidade para dialogar e não seja vitimista, porque as decisões do outro não devem ser baseadas em você.

Touro

O bem estar dos taurinos está diretamente ligado à estabilidade emocional, o que é evidenciado nesse momento em que o Sol está transitando por Touro. Sabendo disso, é necessário redobrar o cuidado para não perder a paciência, lembrando que você não pode e nem deve controlar as ações ou pensamentos das outras pessoas.

Gêmeos

A presença de Marte em Câncer pode fazer com que os geminianos fiquem mais estressados, por afetar sua capacidade de julgamento racional. Sendo assim, tenha cuidado para não gastar suas energias irritando-se com situações mínimas. Procure relevar mais aquilo que não faz diferença no fim do dia.

Câncer

Os cancerianos são especialmente afetados pela presença de Marte em Câncer, que pode te levar a adotar uma postura vitimista, se magoando por situações que não envolvem você diretamente, mas que não acontecem de acordo com aquilo que você acha certo. Tenha cuidado para não pensar como um sabe-tudo.

Leão

Os nativos de Leão são influenciados por Marte, que evidencia sua tendência impulsiva. Sabendo disso, tenha cuidado para não ser muito impaciente e também exigente, durante esse período em que Marte vai estar transitando por Câncer. Lembre-se que não é possível manter uma relação saudável sem diálogo.

Virgem

A presença da Lua no seu signo somada ao ingresso de Marte em Câncer hoje configura um momento em que você pode ter muitos conflitos em sua vida afetiva, caso não faça o esforço de ser paciente e de dialogar sobre o que estiver te incomodando. Saiba que nem sempre o seu ponto de vista é o único a se considerar.

Libra

Os nativos de Libra podem ficar muito exigentes e perder o seu equilíbrio emocional, nesse momento em que Marte entra em Câncer, logo após o Sol ingressar em Touro nesta segunda-feira (19). Por isso, tenha cuidado com seus impulsos e evite conversar quando estiver muito estressado.

Escorpião

Os escorpianos tendem a ficar muito irritados e emotivos, nesse momento em que Marte entra em Câncer. É possível que você se envolva em discussões por motivos que poderiam ser relevados, porque você pode ficar mais impaciente e também carente. Tenha cuidado para não ser possessivo.

Sagitário

Os nativos de Sagitário tendem a se cobrar mais e a se irritar facilmente, devido à influência da presença de Marte em Câncer durante as próximas semanas. Tenha cuidado para não reagir de forma agressiva, falando o que não devia em momentos de estresse. Lembre-se que ser grosso não te leva a lugar algum.

Capricórnio

Os capricornianos são muito afetados pela presença de Marte em Câncer, porque esse é o seu signo oposto. Na verdade, ‘complementar’ seria um termo mais adequado, porque é necessário desenvolver as energias cancerianas em sua personalidade, mas isso não quer dizer que seja um processo fácil.

Aquário

Os nativos de Aquário sentem certo desequilíbrio emocional durante a passagem de Marte por Câncer (até o dia 11 de junho). Procure iniciar um hábito que te auxilie a desenvolver o autocontrole, para não ter atitudes impulsivas e para conseguir lidar com sentimentos amplificados, o que não lhe é comum.

Peixes

Para os nativos de Peixes, a entrada de Marte em Câncer faz com que você fique muito sensível e vulnerável a tudo e a todos ao seu redor. Por isso, tente manter um ambiente pacífico e faça questão de dialogar sobre as incompatibilidades que você tem com quem convive, para harmonizar suas relações.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.