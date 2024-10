Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (21/10)

Iniciamos a semana ainda sob a energia da Lua Cheia, um momento de colher resultados e buscar soluções. Observe o quanto você cresceu e as mudanças positivas que aconteceram até aqui. Valorize suas conquistas, mesmo as mais sutis. A Lua amanhece em Gêmeos e encontra Júpiter, deixando a segunda-feira super movimentada. Hoje, é essencial que você converse sobre seus sentimentos ou, se preferir, escreva sobre eles. Evite guardar para si aquilo que te inquieta.



Desde abril de 2022, alguns desconfortos têm persistido e, agora, chegou a hora de encará-los de frente. Compreender e aprender a lidar com essas questões será o caminho para alívio e crescimento. Não se apresse, mas também não deixe para depois.

Áries

A Lua em Gêmeos movimenta suas comunicações e trocas. É o momento ideal para falar sobre suas ideias, mas também para ouvir. Já Quíron, no seu signo, tem feito você lidar com inseguranças e questões de autovalor. Hoje, aproveite para expressar seus sentimentos, reconhecendo que você não precisa ter todas as respostas agora.

Touro

A Lua em Gêmeos ilumina suas finanças, pedindo atenção a negociações e a conversas sobre dinheiro. Quíron está ativando sua casa das sombras e do inconsciente, trazendo à tona medos e vulnerabilidades. Encare isso com mais leveza, percebendo que você não precisa resolver tudo de uma vez. Conversar sobre o que está te preocupando pode aliviar.

Gêmeos

A Lua em seu signo te coloca em destaque, pedindo ação e movimentação. Seu brilho está em alta, então aproveite para se expressar, especialmente nas conversas difíceis. Quíron, na sua área de amizades e redes sociais, tem trazido à tona antigas feridas em relações coletivas. Permita-se compartilhar seus incômodos, isso pode trazer cura.

Câncer

A Lua em Gêmeos ilumina questões inconsciente e das finalizações, pedindo uma reflexão profunda sobre o que você precisa encerrar. Quíron está na sua área profissional, trazendo desconfortos com relação ao seu papel e reconhecimento no trabalho. Hoje é um bom dia para entender esses sentimentos e colocar para fora o que está travando seu progresso.

Leão

Com a Lua em Gêmeos, suas amizades e redes sociais estão movimentadas. É um ótimo momento para trocar ideias e buscar novos conhecimentos. Quíron está ativando sua área de crenças e espiritualidade, trazendo questionamentos sobre seus valores. Conversar sobre esses dilemas pode trazer insights valiosos, ajudando a alinhar seus ideais com a realidade.

Virgem

A Lua em Gêmeos movimenta sua área profissional e te incentiva a discutir metas e objetivos no trabalho. Aproveite a segunda-feira para esclarecer questões com colegas ou superiores. Quíron está ativando sua casa dos recursos compartilhados e parcerias, trazendo inseguranças sobre dependências ou apoios. Encarar essas vulnerabilidades com honestidade pode gerar soluções.

Libra

A Lua em Gêmeos ilumina sua área de expansão e novos aprendizados, pedindo que você se abra para novas perspectivas. Quíron está na sua casa dos relacionamentos, trazendo à tona feridas antigas relacionadas a parcerias. Hoje, é um ótimo dia para conversar abertamente sobre o que incomoda no campo afetivo. Não se feche, sua cura passa pelo diálogo.

Escorpião

A Lua em Gêmeos mexe com sua área de transformação e finanças compartilhadas. Questões sobre recursos ou apoio externo podem surgir. Quíron está ativando sua saúde e rotina, trazendo desconfortos em relação a como você lida com seu bem-estar e autocuidado. Aproveite o dia para ajustar seus hábitos e encontrar formas de aliviar essas tensões diárias.

Sagitário

A Lua em Gêmeos ativa sua área dos relacionamentos, pedindo conversas francas e trocas abertas com quem você se relaciona. Quíron, na sua área de criatividade e filhos, está ativando questões relacionadas à autoconfiança e autoexpressão. Permita-se falar sobre esses incômodos, compartilhando suas inseguranças, para encontrar mais leveza e segurança em suas criações.

Capricórnio

A Lua em Gêmeos ilumina sua área de trabalho e saúde, pedindo que você organize sua rotina e cuide da comunicação com colegas. Quíron está ativando suas emoções familiares e questões passadas que afetam seu lar. Hoje, pode ser um bom dia para conversar sobre esses sentimentos e buscar soluções para os desconfortos que persistem há tempos.

Aquário

A Lua em Gêmeos movimenta sua área de criatividade e lazer, trazendo um convite para se expressar e dar mais espaço para o que te traz alegria. Quíron está na sua área da comunicação, trazendo dificuldades em expressar o que realmente sente. Tente escrever ou falar sobre o que está guardado, isso pode liberar bloqueios importantes.

Peixes

A Lua em Gêmeos ilumina sua área familiar e doméstica, pedindo que você ajuste conversas em casa e com parentes. Quíron está na sua área das finanças, ativando desconfortos em relação à sua segurança material e capacidade de prover. Hoje, é essencial olhar para essas feridas com mais carinho e tentar compartilhar suas preocupações. Pode ser o primeiro passo para soluções.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.