Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (24/04)

Hoje a Lua, que está em Virgem, fica fora de curso entre 7h50min e 13h. Se for possível, marque seus compromissos para antes ou depois desse horário, em que estaremos mais sujeitos a imprevistos e atrasos.

Depois do almoço, a Lua entra em Libra, o que desperta um clima mais amigável, que é propício para conciliações e para harmonizar o ambiente, dialogar sobre desentendimentos e resolvê-los.

Além disso, Mercúrio encontra Urano em Touro hoje, o que configura um bom momento no trabalho, em que temos mais facilidade para resolver problemas com soluções inovadoras. Tome cuidado para não ficar arrogante, o que pode te fazer tratar os outros mal.

O planeta do amor que rege nossas relações, Vênus, está formando uma quadratura tensa com Saturno hoje, o pode direcionar um olhar pessimista em relação a sua vida amorosa. Cuidado para não ser implicante, o que pode ser incitado pelo posicionamento de Marte em Câncer.

Veja o horóscopo do dia de hoje (24/04)

Aries

A quadratura que está se formando entre Vênus e Saturno pode te levar a se irritar facilmente com quem você convive por pequenos motivos que se acumulam. Sabendo disso, procure sempre conversar com calma sobre o que te incomoda para não criar uma ‘bola de neve’, que faz um estrago muito maior.

Touro

Os nativos de Touro se sentem bem profissionalmente, porque a conjunção que está acontecendo entre Mercúrio e Urano durante os próximos dias te influencia a sentir mais seguro de si. Apenas tenha cuidado para não agir como se fosse superior intelectualmente, porque isso pode magoar outras pessoas.

Gêmeos

O encontro de Mercúrio e Urano em Touro inaugura uma nova fase em que sua criatividade estará mais fertil. Como Marte está em Câncer, lembre-se de ter cuidado para não se deixar ser tomado por sentimentos negativos e busque fazer alguma atividade (física ou intelectual) que te auxilie a organizar seus pensamentos.

Câncer

Os cancerianos tendem a ficar instáveis emocionalmente, devido ao posicionamento de Marte no seu signo. Sabendo disso, é interessante encontrar um novo hobbie, ou resgatar aquela antiga vontade de aprender um instrumento, porque isso te auxilia a clarear os seus pensamentos.

Leão

O encontro de Mercúrio e Urano em Touro faz com que você se sinta mais confiante em sua capacidade profissional. Apenas tome cuidado para não ser arrogante, porque esse tipo de comportamento pode criar um ambiente hostil em casa e no trabalho, mesmo que você esteja em home office.

Virgem

Os nativos de Virgem estão propensos a uma postura crítica, estabelecendo padrões que não são plausíveis com a sua realidade. Lembre-se de reconhecer suas limitações e, aprendendo com elas, você consegue se adaptar com mais equilíbrio. Também saiba limitar as expectativas que você formula.

Libra

Os librianos conseguem ter mais foco profissional nesse período em que estamos sendo influenciados pelas energias taurinas. Por isso, o encontro de Mercúrio e Urano em Touro evidencia seu potencial no trabalho e você consegue confiar mais em si mesmo. É um bom momento para fazer investimentos e planejamentos a longo prazo.

Escorpião

O ingresso de Marte em Câncer tem mexido com o equilíbrio psicológico dos escorpianos. Sabendo disso, é interessante iniciar um novo hábito que lhe propicie bem estar, o que pode envolver cozinhar uma refeição que você goste, fazer skin care ou mesmo começar a ler aquele livro que você sempre deixava pra depois.

Sagitário

Os nativos de Sagitário tendem a ter ideias inovadoras nesse momento em que Mercúrio encontra Urano em Touro. Lembre-se de considerar a realidade em que estamos, identificar e respeitar seus limites, para conseguir resultados cada vez melhores no trabalho. Reconhecer pequenas conquistas te encaminha para grandes resultados.

Capricórnio

Os capricornianos estão vivendo um bom momento profissional, o que é evidenciado pelo encontro de Mercúrio e Urano em Touro. Caso você não esteja sentindo isso, é necessário esforçar-se para estabelecer metas realistas a pequeno, médio e longo prazo, que façam com que você esteja cada dia mais próximo do seu objetivo.

Aquário

Os aquarianos são regidos por Urano, astro que se encontrou com Mercúrio hoje. A união das energias desses dois planetas impulsiona sua capacidade intelectual e, por isso, é um ótimo momento para parar de procrastinar e dedicar-se às suas metas com mais foco. A presença da Lua em Libra te auxilia a dialogar com mais confiança.

Peixes

A conjuntura astrológica atual está lhe convidando a sair do ciclo vicioso e enfrentar aquilo que tem te incomodado e te feito procrastinar. Muitas vezes acabamos inventando desculpas para nós mesmos sem perceber, o que é apenas fruto das suas inseguranças. Tendo consciência disso, busque te recuperar o seu ritmo



