Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (17/8)

A Lua, ainda no signo de Capricórnio, vai interagir logo cedo com com Urano e Netuno. É uma conversa harmoniosa e pode ser que, mesmo sob um céu denso, você fique um pouco mais inspirado(a) e com disposição para inovar ou fazer diferente. No fim do dia, a Lua entra no signo de Aquário e você já vai sentir um clima diferente. A Lua vai chegar perto de Plutão e esses encontros sempre são intensos, pois acabam revelando emoções que estavam ali guardadas, escondidas. Pode ser desconfortável, mas é importante encarar esses desconfortos e liberar esses sentimentos. Prepare-se para sentir o impacto do encontro tenso entre Mercúrio e Urano. Essa quadratura promete trazer uma carga elétrica ao seu final de semana. Ideias inesperadas podem surgir, provocando reações imprevisíveis e desafiando suas certezas. Uma tempestade de novidades ou reviravoltas podem transformar as situações. Esteja aberto(a) às surpresas, mas mantenha-se firme para não ser arrastado(a) pela intensidade dessa energia.

Áries

Ariano(a), sua segurança financeira pode estar sendo abalada, mas este é um sinal do universo para que você olhe mais profundamente para questões relacionadas ao seu amor-próprio e valor. É hora de revisar o que realmente importa para você e como suas escolhas refletem o respeito que você tem por si mesmo.

Touro

Taurino(a), sua segurança emocional pode ser desafiada agora, mas lembre-se: você tem o poder de transformar essa situação. Tudo depende de como você escolhe agir e das atitudes que toma diante das dificuldades. Confie na sua força interior e na sua capacidade de criar estabilidade a partir das suas próprias ações.

Gêmeos

Geminiano(a), o universo está te pedindo para buscar segurança dentro de si mesmo. Pode ser que algumas das suas ideias e crenças precisem de uma transformação para que você se expresse com mais autenticidade. Olhe para dentro e descubra o que realmente deseja comunicar ao mundo. Lembre-se de que a segurança interna vem da clareza sobre quem você é e do alinhamento entre suas palavras e suas emoções.

Câncer

Canceriano(a), prepare-se para possíveis surpresas vindas de amigos ou grupos aos quais você pertence. Essas situações podem desafiá-lo a olhar mais de perto para o seu próprio valor. Este é um momento de reflexão sobre quem você é e como você se posiciona nas suas relações sociais. Lembre-se de que você merece estar cercado de pessoas que reconhecem e apreciam sua essência.

Leão

Leonino(a), agora é a hora de revisar cada passo e cada atitude com cuidado. Suas ações devem ser bem pensadas, pois cada decisão pode ter um impacto significativo na sua carreira. Mantenha o foco e a disciplina ao traçar seus próximos movimentos, lembrando que sua trajetória profissional depende da sabedoria com que você age neste momento.

Virgem

Virginiano(a), é natural sentir a necessidade de rever suas ideias e verdades de vez em quando. Lembre-se de que está tudo bem mudar de opinião—isso faz parte do crescimento. Permita-se questionar o que antes parecia certo e explore novas perspectivas. Tente entender também o que está causando insegurança.

Libra

Libriano(a), encerrar ciclos pode trazer insegurança, mas é uma etapa essencial para seu crescimento. Este é o momento de revisar os grupos aos quais você pertence e os relacionamentos com amigos, assim como seus planos para o futuro. Pergunte a si mesmo o que você realmente deseja.

Escorpião

Escorpiano(a), o céu pede atenção especial às suas parcerias, especialmente no campo profissional. É natural que você se sinta inseguro em relação a algumas alianças neste momento, mas este é o momento ideal para revisar o que você realmente deseja alcançar. Reflita sobre seus objetivos de longo prazo e se as pessoas ao seu redor estão alinhadas com seus valores e ambições.

Sagitário

Sagitariano(a), prepare-se para possíveis surpresas no trabalho ou na sua vida prática. Embora essas mudanças possam pegar você de surpresa, este é o momento perfeito para pensar grande e traçar novas metas que expandam seus horizontes. E, enquanto você mira novas alturas, não se esqueça de cuidar da sua saúde. Mente e corpo alinhados são essenciais para que você alcance todo o seu potencial.

Capricórnio

Capricorniano, o momento pede que você seja absolutamente verdadeiro consigo mesmo. As circunstâncias estão te forçando a ser autêntico, a deixar de lado as máscaras e a encarar sua essência com honestidade. Pergunte-se o que já não serve mais ao seu crescimento e tenha a coragem de mudar.

Aquário

Aquariano(a), se você está se sentindo emocionalmente instável, este é um sinal de que é hora de repensar suas parcerias. Suas relações podem estar impactando mais do que você imagina, e é essencial avaliar se elas estão contribuindo para o seu equilíbrio ou desequilíbrio. Reflita sobre quem está ao seu lado, não tenha medo de fazer ajustes.

Peixes

Pisciano(a), mesmo cheio de certezas, é importante dar espaço para rever suas ideias e aceitar que seus interesses intelectuais podem mudar. Está tudo bem se o que antes te inspirava já não faz mais sentido—isso faz parte da sua evolução. Este é o momento de reavaliar sua rotina e o trabalho, garantindo que estejam alinhados com quem você é agora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.