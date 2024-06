Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (15/6)

Sinto que algo continua te incomodando, Você já sabe o que não te faz bem. A Lua já está no signo de Libra e vai interagir com os nodos lunares, pedindo um novo rumo. Até que ponto vocês se ama e o que poderia fazer ou deixar de fazer para melhorar sua autoestima? Você só precisa de amor, olhe para dentro de si e comece a se tratar com ternura. O sábado pode ser leve.

Áries

Eu sei que você quer partir para ação. Confie no seu conhecimento e nas suas habilidades. Você precisa focar nas suas ideias e projetos, coloque em prática. Não fique parado, aproveite essa fase ativa.

Touro

Deixe de lado essas culpas e medos. Não permita que a sua autoestima e independência caiam no fundo do poço. Chegou a hora de romper com as correntes e deixar de lado o que te faz sofrer.

Gêmeos

Se dedique a si mesmo(a), geminiano(a). Cuide do seu corpo, da sua saúde e das suas necessidades básicas. Pode ser que você tenha se desgastado muito nos últimos tempos. Observe suas tensões e sensações.

Câncer

Até que ponto você manda na sua vida, canceriano(a)? Chegou a hora de assumir sua liderança. Busque sua autonomia e independência. Se valorize mais e assuma suas responsabilidades.

Leão

O que você vem reprimindo, leonino(a)? Chega de negar sua natureza, seus desejos. Você não precisa mais se encaixar em um modelo de vida que lhe impede de trilhar o caminho do seu coração.

Virgem

Você anda cansado de atividades sem graça? Sinto que existe uma ânsia interna para fazer algo que tenha realmente sentido. Busque atividades mais alinhadas com a sua individualidade.

Libra

O sábado pede que você fique quieto(a). Você está recebendo a visita da Lua e essa visita vai te deixar mais introspectivo. Volte-se a si mesmo, interiorize, medite, olhe para o que você sente.

Escorpião

Você está finalizando um ciclo. Sinto que antigas ocupações ou relações já não lhe satisfazem. Eu sei que é difícil desapegar, mas chegou a hora de renovar seu sentido de segurança. Mudar as coisas vai lhe fazer muito bem.

Sagitário

Você se sente sufocado pelos seus relacionamentos? Você se sente saturado de tanta pressão emocional? Não permita que esses vínculos travem a sua espontaneidade. Busque relacionamentos autênticos.

Capricórnio

Será que suas atitudes estão podando sua expressão mais autêntica? Sinto que você não encontra uma solução. Chegou a hora de se posicionar, assumir suas raivas. Não se submeta do desejo do outro.

Aquário

Você não pode continuar se desgastando ou carregando tensões. Tente cuidar do seu corpo, eliminando as tensões corporais. Liberte-se das suas atitudes autodestrutivas e contrarias a sua natureza.

Peixes

Não desperdice mais sua energia tentando manter em pé uma estrutura mental que não somente reprime, mas também traz decepções e sofrimentos. Mude sua visão de mundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.