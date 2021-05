O aspecto que está se formando entre Mercúrio e Netuno pode fazer com que você se sinta dividido entre razão e emoção.

Uma dica que pode te ajudar a integrar essas energias é aproveitando essa racionalidade extra para encontrar equilíbrio, porque a sua sensibilidade pode te fazer esquecer de ‘colocar os pés no chão’.

Como a Lua está em Capricórnio, nós estamos mais fechados emocionalmente, o que pode esfriar suas relações ou até mesmo gerar conflitos, devido ao caráter crítico das energias capricornianas que estão nos influenciando.

Por mais que se expressar com palavras não lhe pareça fácil enquanto a Lua transitar por este signo (até amanhã à noite), você é apto a desenvolver novas formas de demonstrar afeto, o que pode ser feito por meio de pequenas atitudes gentis, como preparar uma refeição para comer em conjunto.

Nesse momento, é muito importante dedicar-se a separar um tempo de lazer e relaxamento compartilhado com quem você convive.

Esses pequenos esforços nos ajudam a manter a harmonia do nosso lar, o que é especialmente necessário durante o período de isolamento social que estamos vivendo.

Além disso, o sextil que Mercúrio está formando com Netuno hoje aflora a criatividade e a intuição, despertando ideias importantes que auxiliam a clarear o pensamento acerca dos questionamentos que estão vindo à tona, devido ao movimento retrógrado de Plutão que se iniciou na terça-feira (27).

Aries

O contexto astrológico atual pode despertar em você tendências opostas: você tem altas expectativas sobre o comportamento das pessoas com quem se relaciona mas, ao mesmo tempo, não está disposto a dialogar sobre aquilo que está te incomodando. Tenha cuidado para não iniciar brigas motivadas pelo seu orgulho.

Touro

A criatividade evidenciada pelo sextil que está se formando entre Netuno e Mercúrio pode fazer com que você tenha um alto fluxo de pensamentos, o que te deixa ansioso. Por isso, uma dica interessante para esse momento é escrever as principais ideias que estão vindo em mente, para que você consiga organizá-las.

Gêmeos

Netuno é um planeta ligado à intuição e ao misticismo, o que, geralmente, não são características muito bem integradas pelos nativos de Gêmeos. O aspecto que esse astro está formando com Mercúrio (regente do seu signo), te convida a conectar-se com sua espiritualidade, mesmo que seja questionando-a.

Câncer

O posicionamento da Lua em Capricórnio faz com que todos fiquemos um pouco insensíveis para nos comunicar, o que pode gerar mal entendidos. Sabendo disso, não tire conclusões precipitadas caso alguém te magoe, mas tenha paciência e sabedoria para dialogar e esclarecer a situação.

Leão

Os nativos de Leão estão mais seguros de si, nesse momento em que o Sol está ao lado de Urano. Somado a isso, o posicionamento da Lua em Capricórnio faz com que você fique mais exigente com as pessoas ao seu redor. Tome cuidado para não responsabilizar apenas o outro por aquilo que não está te agradando.

Virgem

O sextil que o seu planeta regente, Mercúrio, está formando com Netuno hoje te convida a olhar para dentro e a conectar-se com suas crenças. Essa provavelmente não é uma tarefa fácil para você, porque envolve as energias de Netuno, que são opostas à racionalidade virginiana. Não permaneça na sua zona de conforto.

Libra

O sextil que Mercúrio está fazendo com Netuno hoje te convida a sair da ‘zona de conforto mental’. Diminuir o ritmo do raciocínio têm sido um desafio para nós, que nos tornamos seres multitarefas, mas esse esforço é extremamente necessário para o seu bem-estar, especialmente devido ao isolamento social.

Escorpião

O sextil que está acontecendo entre Mercúrio e Netuno amplifica a sua criatividade, mas também pode te deixar mais ansiosa. Uma dica para aproveitar as energias positivas desse aspecto é reservar um momento para escrever os principais pensamentos que estão na sua mente, para compreendê-los melhor.

Sagitário

O posicionamento da Lua em Capricórnio pode ser desafiador para os sagitarianos, despertando um criticismo que não é comum para você. Tenha cautela para não ser exigente com outros e consigo mesmo, sentir-se culpado não te leva a lugar algum se você não aprender com isso.

Capricórnio

Os capricornianos são impulsionados a olhar para dentro de si mesmo e questionar-se sobre suas crenças, pessoais e espirituais. Isso não é agradável para você, que preza pela estabilidade emocional, por isso, você pode ficar mal humorado, ao ter rejeitado esses sentimentos. A dica é que você faça o caminho reverso.

Aquário

O posicionamento do Sol em conjunção com Urano, planeta regente de Aquário, te afeta diretamente e pode expandir sua criatividade e te fazer sentir mais determinado. Por outro lado, caso você tenha um dos dois planetas mal aspectados em seu Mapa Natal, esse encontro desperta arrogância.

Peixes

O aspecto que está se formando entre Mercúrio e Netuno pode fazer com que você se sinta dividido entre razão e emoção. Uma dica que pode te ajudar a integrar essas energias é aproveitando essa racionalidade extra para encontrar equilíbrio, porque a sua sensibilidade pode te fazer esquecer de ‘colocar os pés no chão’.



