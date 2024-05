Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (23/5)

A quinta-feira promete. Hoje é dia de Lua Cheia em Sagitário, um signo regido por Júpiter. É uma Lua de sorte, que vai abençoar os próximos 15 dias. Tente a sorte e não se contente com pouco. O dia já começa sob um aspecto mágico entre Vênus e Júpiter em Touro. Foque em você, nas coisas que você gosta, no que você deseja, foque em contribuir com o coletivo. Esse ciclo iniciado hoje - da pequena benéfica (Vênus) e do grande benéfico (Júpiter) - vai até 2025. Eles ainda vão se encontrar em outro momento, mas até lá tente semear novos começos com foco em seus valores e talentos. Pense alto nos afetos e negócios,

Áries

A Lua cheia em Sagitário ilumina suas metas e seus sonhos. Estudar, viajar e buscar novos conhecimentos vai te fazer muito bem. Sinto que você vai receber a ajuda que precisa nos próximos 15 dias.

Touro

A Lua cheia em Sagitário vai colocar suas finanças em foco e vai iluminar suas questões financeiras. Observe tudo que você pode perder ou ganhar, Aproveite os próximos 15 dias para pagar dívidas ou fazer aquela grande compra que você vem planejando há tempos. O momento promete sorte com as finanças.

Gêmeos

A Lua cheia em Sagitário vai expandir suas parcerias. Um novo contrato, uma nova parceria, um fortalecimento de vínculo, um pedido de namoro ou um pedido de casamento. Por que não? Sinto que negócios lucrativos se aproximam.

Câncer

A Lua cheia em Sagitário vai iluminar sua rotina, trabalho e saúde. Você está prestes a concluir um projeto importante ou tomar uma decisão muito séria sobre os caminhos da sua carreira. Aproveite os próximos 15 dias para cuidar da sua saúde.

Leão

A Lua cheia em Sagitário vai expandir ainda mais sua vida amorosa, prazer e criatividade. Se você estiver em um relacionamento, tudo indica que poderá se alegrar com uma surpresa. Pode ser um relacionamento que fica mais sério, um novo encontro ou até mesmo uma gravidez.

Virgem

A Lua cheia em Sagitário vai pedir que você coloque sua energia na sua casa e na sua família. Por isso, se você está reformando ou pensando em mudar de casa, agora pode ser a hora que você encontra o lugar ideal. Sinto que você vai fechar um contrato.

Libra

A Lua Cheia em Sagitário te convida para a aventura! Prepare-se para sentir um desejo irresistível de se movimentar e explorar novos horizontes! ️Destinos perfeitos: lugares que te conectem com a natureza, como acampamentos ou trilhas, são ótimas opções.

Escorpião

A Lua Cheia em Sagitário ilumina suas finanças! É hora de aproveitar a energia expansiva desse momento para colocar suas finanças em ordem e realizar seus sonhos. Negociações, aumento no trabalho e a realização de um desejo antigo: tudo isso pode estar ao seu alcance agora.

Sagitário

A Lua Cheia que brilha em seu signo te coloca no holofote, iluminando um momento crucial em sua vida pessoal. É hora de colher os frutos do seu trabalho! Você pode concluir um projeto importante, tomar uma decisão que impacta seu futuro ou até mesmo receber o reconhecimento que merece.

Capricórnio

A Lua Cheia em Sagitário te convida a um momento de introspecção e descanso, mesmo com o aumento das demandas no trabalho. O Universo te pede um respiro. Recarregue as energias e tire um tempo para si mesmo. Medite, faça exercícios relaxantes ou pratique atividades que te tragam paz interior.

Aquário

A Lua cheia em Sagitário está cheia de amor e conexões sociais. A energia poderosa de Plutão se une à Lua Cheia, intensificando as vibrações de paixão e magnetismo. Você pode se deparar com um encontro social mágico que trará grande alegria e felicidade.

Peixes

A Lua Cheia em Sagitário vai te oferecer um momento radiante em sua carreira profissional. Prepare-se para receber elogios e reconhecimento pelo seu esforço e dedicação. Seu trabalho impecável não passará despercebido. Aquelas portas que antes pareciam fechadas agora se abrem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.