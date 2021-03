Horóscopo de Aquário hoje, 16 de março de 2021

A Lua ficou fora de curso durante toda a noite e, por isso, é possível que você tenha sentido dificuldades para dormir ou que acorde indisposto. Porém, não deixe a preguiça tomar conta de você! Faça alguma atividade do seu gosto que movimente um pouco o corpo e deixe a endorfina te auxiliar a começar o dia com bem-estar físico e psíquico.

Além disso, é importante que você se lembre de ter paciência para lidar com os imprevistos e também com os sentimentos inconvenientes que podem vir à tona nesse momento. Após as oito horas da manhã a Lua ingressa em Touro, o que gera ânsia por estabilidade emocional e financeira.

O sextil que está acontecendo hoje entre o Sol e Plutão é um aspecto muito poderoso que te convida a aprofundar-se nos processos que você está vivendo, para que consiga compreender de maneira verdadeira o que você pode aprender com eles e o que deve modificar para engrenar seu desenvolvimento pessoal.

Aquário

Para os aquarianos, o aspecto que está acontecendo entre o Sol e Plutão te guia a perceber o quais comportamentos, pensamentos ou pessoas estão se configurando como um empecilho para a sua evolução. Além disso, esse também é um bom momento profissional para vender suas ideias e mostrar a originalidade das suas iniciativas, seja criativo!

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.