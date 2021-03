Horóscopo de Aquário hoje, 13 de março de 2021

Hoje a Lua se torna nova em Peixes e aproxima-se do Sol, configurando um dia especial em que nos sentimos mais inspirados, intuitivos e sensíveis e devemos reservar momentos sozinhos para nos dedicar a algo que nos aproxime de nós mesmos, como praticar meditação ou escrever os sentimentos. Se for possível, faça isso durante a tarde, porque a Lua fica fora de curso entre 13:40 e 20:45 e isso dificulta a realização de tarefas mais complexas.

A arte é uma forma de expressão que auxilia o autoconhecimento e hoje é um ótimo dia para sair da zona de conforto e fazer algo diferente como pintura ou desenho, para ativar a criatividade e analisar o resultado desse processo, pois tudo aquilo que produzimos de maneira livre auxilia a conexão com o inconsciente. O campo não consciente da mente é muito rico e guarda informações profundas sobre nós, que não somos capazes de acessar com facilidade; mas as energias piscianas facilitam esse processo e são benéficas para iniciar esse novo ciclo.

AQUÁRIO

O traço revolucionário que é muito visível nos aquarianos, te faz ser mais aberto para acolher os direcionamentos que estão sendo expressos pela sua intuição nesse momento. Conecte-se com a sua verdade para iniciar um novo ciclo junto à Lua, com mais leveza e autenticidade.

