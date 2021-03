Fiuk revela ter tomado banho com sabonete de outros brothers no BBB 21 e vira motivo de piada

Um hábito não muito higiênico do cantor Fiuk no confinamento do BBB 21 chamou atenção dos brothers na madrugada de segunda (29). O participante revelou utilizar o sabonete de outros colegas da casa do reality, levando todos a darem risadas.

A história começou pouco antes do horário de dormir, quando o filho de Fábio Jr. fez um questionamento inusitado a Camilla de Lucas, João Luiz e Thaís no quarto colorido. "Olha, a gente precisa pegar um sabonete novo, né?", disse, deixando os demais participantes confusos.

"Vocês já tomaram banho aqui hoje?", continuou, ainda surpreso. "Calma. Qual sabonete você está falando?", rebateu Camilla de Lucas, já rindo bastante da situação.

Motivo de risadas

Ao confirmar que realmente estava utilizando um "restinho" de sabonete, o cantor deixou os outros brothers curiosos para saber de quem seria o produto utilizado pelo artista. Sem explicitar, eles deduziram que o cantor não havia pego um item próprio de higiene pessoal.

Legenda: João Luiz foi um dos que riram da situação Foto: reprodução/Gshow

"Fiuk, cê acha que o sabonete é coletivo, meu amor? Cada um tem o seu, viu?", disse João Luiz, incrédulo com a situação. Em seguida, Fiuk perguntou onde pegava sabonete. "Cê está brincando comigo, né? Ele está há 60 dias usando sabonete...", disse o professor de geografia à Camilla.

Aos risos, os brothers ensinaram ao participante onde os sabonetes estavam disponíveis, além de explicarem como mantê-lo separado dos outros. Entretanto, a história ainda continuou sendo motivo de brincadeira.

"Estamos dormindo juntos, galera. Vamos pegar a escova do Fiuk", continuou Camilla, fazendo piada sobre a possibilidade de usarem a mesma escova de dentes.

Apesar do silêncio dele, a diversão com o assunto só parou após tempo considerável. "Eu acho que ele ficou sem graça por ter visto que tava usando o sabonete dos outros!", finalizou a influenciadora.