Fabíola Reipert e Reinaldo Gottino são afastados da Record após suspeita de Covid-19

Os apresentadores Fabíola Reipert e Reinaldo Gottino, que comandam o Balanço Geral', da Rede Record, foram afastados do programa nesta terça (26) após suspeita de Covid-19. A substituição dos dois ocorreu após Marcos Paulo Souza, que interpreta a personagem Cobra Judite, testar positivo para a doença.

Tanto Gottino quanto Fabíola testaram negativo nos exames, que foram realizados no ambulatório da emissora, e passam bem.

Entretanto, ainda assim foram afastados por conta do protocolo de segurança da Record em meio à pandemia de Covid-19. Agora, os apresentadores devem manter isolamento até uma segunda testagem.

Nesta terça-feira, Celso Zucatelli, Keila Jimenez e Diógenes Luca assumiram a atração jornalística. Até então, não se sabe por quanto tempo os dois devem permanecer afastados das grvações.

Gottino esclarece

Em publicação no Instagram, Gottino aproveitou para falar sobre o afastamento e afirmar que acredita no protocolo estabelecido pela Rede Record. Veja:

"Sobre o nosso afastamento nesta terça-feira por precaução e medida de segurança: nós tivemos contato com o Marcos Paulo, que faz a Judite. Ele testou positivo para Covid-19. Nós tivemos contato com ele e, por precaução, fomos afastados. Acabamos de fazer o teste e deu negativo", explicou.

No restante do vídeo, acrescentou sobre a importância de respeitar as medidas de segurança. "A Record tem um protocolo de saúde muito importante e interessante. Então, vamos ver certinho quando poderemos voltar ao trabalho em segurança para que todos trabalhem de forma segura", finalizou.