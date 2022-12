Ex-apresentador da Record TV, Voltaire Porto é encontrado morto em casa

O ex-apresentador do "Cidade Alerta" no Rio Grande do Sul, Voltaire Porto, foi encontrado morto em sua residência na zona norte de Porto Alegre. Conforme o SBT RS, a polícia descobriu o corpo, na noite nesta terça-feira (13), mas ainda não foi divulgada a causa da morte.

O jornalista ficou no programa policial da RecordTV de 2016 até março deste ano, mas passou a trabalhar na apresentação do "Bom Dia", na Rádio Guaíba.

O Uol detalhou que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul está investigando o caso.

Voltaire deixou uma mulher e três filhos pequenos. A empreendedora Kamila Machado, esposa do jornalista, ainda não se pronunciou sobre a perda.

Legenda: Foto tirada no aniversário de 2 anos do caçula Ícaro, em junho de 2022 Foto: Reprodução/Instagram

Rádio Guaíba lamenta morte

A Rádio Guaíba publicou nota lamentando o falecimento de Voltaire, que descreveu como "profissional e versátil" no modo dele de dialogar com o público.

Legenda: Jornalista foi encontrado morto na própria residência Foto: Reprodução

"A Rádio Guaíba lamenta profundamente a morte do jornalista e apresentador Voltaire Porto, ocorrida nesta terça-feira. Profissional versátil, dono de uma espontaneidade ímpar e detentor do dom da comunicação, o jornalista tinha uma audiência cativa. Os amigos e colegas se solidarizam com a família neste momento de profunda dor", publicou.

Além da empresa, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também lamentou a morte e desejou força para os familiares. "Meu profundo pesar pelo falecimento do jornalista Voltaire Porto, um amigo do peito de tantas jornadas. Tristeza imensa".

Já o ex-prefeito da capital, José Fortunati, desejou que Deus o acolha. "Triste com a notícia do falecimento do amigo jornalista Voltaire Porto. A depressão é um mal que avançou demais durante a pandemia da saúde afetando milhões".