Entenda a dinâmica do paredão deste domingo (30) no BBB 22; brothers especulam sobre votação

A noite deste domingo (30) é de formação do segundo paredão do BBB 22. A dinâmica, que se iniciou ainda na quinta-feira, com a prova do Líder, envolve votação na casa, indicações e prova Bate e Volta.

O paredão, que será triplo, será formado a partir do Anjo, que imunizará um dos brothers. No sábado (29), Rodrigo ganhou a prova, eliminando a possibilidade de ser o imunizado da semana.

Em seguida, o Líder da semana, Tiago Abravanel, deve indicar direto um dos colegas de confinamento para a berlinda. Nesse caso, a pessoa escolhida não terá chance de disputar a prova Bate e Volta. Além disso, a dupla de Tiago na prova, Pedro Scooby, também terá que fazer uma indicação, assim como a pessoa imunizada pelo Anjo.

Ao todo, nove votos serão dados pelos brothers no confessionário, enquanto outros nove serão feitos de forma aberta, na sala do sofá da casa do BBB. Veja a dinâmica:

Foto: reprodução/TV Globo

Especulações

Antes mesmo do dia do paredão, as especulações sobre como os votos se desenharão começou entre os participantes do jogo. Uma das expectativas, por exemplo, esteve no Big Fone, que não tocou essa semana.

Rodrigo e Arthur Aguiar, que criaram certa rivalidade nos últimos dias, foram uns dos que apostaram que o telefone tocaria e passearam ao redor do jardim na última madrugada. O primeiro, inclusive, foi um dos que mais articulou conversas sobre o paredão.

Junto de Bárbara, Rodrigo especulou qual dos participantes chamaria para enfrentar a votação do público caso existisse contragolpe. Entretanto, isso não deve acontecer esta semana.