Emma Stone dá à luz primeiro filho, após gravidez discreta

A atriz Emma Stone, de 32 anos, deu à luz primeiro filho, fruto do relacionamento com o cineasta norte-americano Dave McCary, de 35 anos. Segundo o site norte-americano TMZ, o nascimento aconteceu no último dia 13 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Entretanto, ainda não é possível saber qual o sexo da criança. A gravidez da atriz foi discreta desde o início e ela nunca falou publicamente sobre a espera do herdeiro ou herdeira.

Em janeiro, o tabloide britânico Daily Mail publicou fotos da atriz fazendo uma caminhada por Los Angeles. Ela estava de máscara e acompanhada de um amigo, e a barriga já era evidente. Vencedora do Oscar por "La La Land" (2016), a atriz começou a namorar o roteirista do humorístico Saturday Night Live em 2017. Eles ficaram noivos em dezembro de 2019 e teriam se casado em setembro do ano seguinte.

"Minha perspectiva sobre as crianças mudou conforme fiquei mais velha", disse a atriz em 2018 à revista Elle. "Quando adolescente, eu era tipo: 'Nunca vou me casar, nunca vou ter filhos'. E então fiquei mais velha e fiquei tipo: 'Eu realmente quero me casar, eu realmente quero ter filhos'."

Emma nos cinemas

Se pelo lado pessoal Emma coleciona alegrias, do lado profissional não é diferente. A Disney divulgou em fevereiro o primeiro trailer da live-action "Cruella", com Emma Stone no papel da vilã.

Legenda: Entre os fãs da animação, Emma Stone já foi aclamada pela semelhança com a personagem Foto: reprodução/Disney

O filme, com direção de Craig Gillespie, tem estreia programada para maio nos Estados Unidos -a data de lançamento no Brasil ainda não foi anunciada.

A produção é ambientada nos anos 1970, em Londres. No início do vídeo, Cruella de Vil diz que desde cedo viu o mundo de uma forma diferente das outras pessoas. "Acho que eles sempre tiveram medo de que eu fosse uma psicopata", afirma ela, que na sequência solta a conhecida gargalhada da personagem.