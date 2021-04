Embora ainda em estado grave, Paulo Gustavo tem melhora em quadro clínico

Segundo novo boletim médico divulgado pela equipe de Paulo Gustavo, nesta segunda-feira (19), o quadro clínico do ator ainda é considerado grave, embora tenha apresentado melhora.

Internado desde 13 de Março em um hospital no Rio de Janeiro, com quadro de Covid-19, Paulo Gustavo segue em terapia intensiva.

Segundo o comunicado, os problemas mais urgentes foram contornados após intervenções como broncoscopias e alguns procedimentos cirúrgicos e novas complicações não surgiram nos últimos quatro dias.

“O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos. Ainda há necessidade de mantermos a ECMO, assim como a ventilação mecânica”, disse a assessoria de imprensa do ator.