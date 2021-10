Elisa Lucinda se pronuncia após questionar celibato de Padre Fábio de Melo: 'não há ofensa'

A atriz Elisa Lucinda veio à público por meio de vídeo no Instagram dias após deixar comentários nas fotos de padre Fábio de Melo na mesma rede social. Na ocasião, a artista, que também é poeta, chegou a questionar o celibato do religioso, algo que é demandando pela Igreja Católica.

Fiéis e admiradores enxergaram a afirmativa sobre o padre como uma ofensa, mas Elisa fez questão de se retratar. "Imagina, gente, não há ofensa em minhas palavras. Não considero sexo pecado. Acho um atraso da igreja tal rito", iniciou na declaração.

Além disso, a atriz aproveitou para questionar como a igreja apresenta a ideia de sexo aos jovens. "Adélia Prado diz que ou tudo é bento ou nada é bento. E acho que este antagonismo entre fé e sexo afasta os jovens, principalmente", completou ainda ao falar sobre os comentários iniciais. Veja o vídeo:

Justificativa

Nas mesmas imagens, Elisa Lucinda voltou a afirmar que não estava intolerante sobre a questão do celibato, definindo o sexo como algo da própria natureza dos seres humanos.

"Não deveria ser preciso negar a própria natureza, ser celibatário para ser um padre. Não faz sentido para mim. Não estou intolerante e sim crítica. Eu conheço muita gente que o acha atraente e não vejo nenhum erro nisso", reforçou.

O comentário inicial de Elisa foi feito na últia terça-feira (26), quando Fábio de Melo compartilhou imagem com blusa de mangas compridas e jaqueta.

"Estou te achando muito boy e sedutor. Sou contra o celibato. Com todo respeito que te tenho, não acredito no teu. E concordo. Não deveria ser preciso negar a própria natureza, ser celibatário para ser um padre. Não faz sentido para mim", escreveu ela. Em resposta, seguidores do padre a chamaram de "desnecessária".