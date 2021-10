Padre Fábio de Melo e Ivete Sangalo lançam 'Retrovisor' no Fantástico; escute

Uma parceria musical nas vozes de Padre Fábio de Melo e Ivete Sangalo foi lançada no programa "Fantástico", neste domingo (17). A composição "Retrovisor" ganhou dueto em 2018, mas só agora foi divulgada.

Aos 50 anos, depois de 21 discos lançados, 8 milhões de cópias vendidas e de uma pequena pausa, Padre Fábio de Melo está de volta ao cenário musical. O dueto com a cantora baiana foi gravado ainda na gravidez das gêmeas Marina e Helena. Só agora, três anos depois, é que a música foi lançada e eles decidiram se reunir para fazer o clipe.

Escute canção:

No programa, Padre Fábio de Melo explicou o atraso do lançamento. "Porque eu não tenho um pingo de juízo. Qual artista do Brasil teria uma música com Ivete Sangalo gravada, sem publicar? Eu tinha muito cuidado em que momento lançar essa música. Não queria fazer de qualquer jeito".

Emocionada, Ivete Sangalo falou do momento de gestação que estava quando gravou a composição. "Gravei essa música com as minhas filhas no meu ventre, na minha barriga. Essa ideia tem muita força para mim.

Emoção

Padre Fábio de Melo enfrentava crises de síndrome do pânico quando ouviu a música "Retrovisor", da cantora Deise Jacinto, pela primeira vez, em 2018.

"Quando ele me chamou pra cantar a música, não sei se é uma sensação de todos os amigos dele, de pessoas que amam ele, mas eu disse assim: 'Essa música só poderia ser gravada por mim'", contou Ivete Sangalo.



A produção audiovisual foi gravada em Salvador e ainda contou com cenas de Grazi Massafera.