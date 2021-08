Eduardo Moscovis tem alta da Covid-19 e passa o Dia dos Pais em casa com as filhas

Eduardo Moscovis, 53, que teve Covid-19 e foi internado na última quinta-feira (5), recebeu alta e passou o Dia dos Pais neste domingo (8) com as filhas Gabriela e Sofia. Gabriela publicou um stories no Instagram mostrando o ator em casa.

"Não poderia pedir um Dia dos Pais melhor. Em casa, ao lado da pessoa que mais amo no planeta. Te amo", comentou Gabriela Richard.

O ator repostou a publicação com a legenda "Não podia receber um melhor presente amor". O artista estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Ele apresentou quadro de saúde evolutivo.

Carreira de Eduardo Moscovis

Com o nome verdadeiro de Carlos Eduardo de Andrade, Eduardo Moscovis foi sucesso em diversas novelas da TV Globo, e interpretou personagens emblemáticos como Petruchio, em "Cravo e a Rosa".

Recentemente, o ator deu vida ao serial killer "Brandão", da série "Bom dia, Verônica" da Netflix.