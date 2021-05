Confira o elenco completo da 'Super Dança dos Famosos', que estreia próximo dia 16 de maio

Mais nove nomes que para o elenco da "Super Dança dos Famosos" foram divulgados no "Domingão do Faustão" neste domingo (9). A competição especial reunirá os melhores participantes do quadro ao longo dos últimos 18 anos.

Faustão anunciou no último dia 2 de maio que a temporada deve começar em 16 de maio.

Os nomes começaram a ser divulgados na semana passada. Ao todo, 18 famosos retornam para a competição. Lucy Ramos, atual vencedora, que ganhou a temporada 2020, está de volta para dançar na última edição do quadro dentro do "Domingão".

Foram divulgados hoje os nomes: Carmo Dalla Vecchia, Dandara Mariana, Juliana Didone, Lucy Ramos, Nelson Freitas, Robson Caetano, Tiago Abravanel, Viviane Araújo e Christiane Torloni.

CONFIRA O ELENCO DA 'SUPER DANÇA DOS FAMOSOS' 2021

MULHERES:

Cláudia Ohana

Maria Joana

Paolla Oliveira

Mariana Santos

Christiane Thorloni

Viviaje Araújo

Lucy Ramos

Juliana Didone

Dandara Mariana

HOMENS:

Arthur Aguiar

Marcello Melo Jr.

Odilon Wagner

Rodrigo Simas

Carmo Dalla Vecchia

Tiago Abravanel

Robson Caetano

Nelson Freitas

VEJA AS EXPECTATIVAS DOS PARTICIPANTES:

Claudia Ohana, 58, vice-campeã em 2012. "Estou muito feliz em ter voltado, jamais imaginei", disse a atriz, relembrando momentos na atração

Mariana Santos, 44, terceiro lugar em 2015 . "Que pânico, felicidade, desespero e emoção. A gente tem medo de passar por tudo, mas estamos aqui porque fomos felizes", ressaltou a artista.

Maria Joana, 34, campeã de 2017. "Pra mim, a dança foi um divisor de autoconhecimento. Aqui descobri mais coragem e ousadia de mostrar minha arte", disse a atriz, emocionada.

Sophia Abrahão, 29, vice-campeã de 2016. "Aqui foi minha primeira experiência com o ao vivo, que me ajudou muito para apresentar programas, como o Vídeo Show", relembrou a atriz e apresentadora.

Paolla Oliveira, 39, campeã de 2009. "É uma honra estar aqui nesse momento de encerrar ciclos",comemorou a estrela.

Odilon Wagner, 66, terceiro lugar em 2011. "É um prazer estar aqui. A principal razão que me coloco aqui hoje apesar do esqueleto envelhecido, é em agradecimento e homenagem a você".

Rodrigo Simas, 29, campeão em 2012. "Estou feliz. É uma honra estar participando desse último ano aqui. Vamos nos divertir".

Arthur Aguiar, 32, segundo lugar em 2015. " Um 'prazerzaço' estar aqui de novo. É um quadro que abriu portas para muitas pessoas. Apesar de ser uma competição, quero me divertir e te homenagear".

Marcello Melo Jr., 33, campeão em 2014. "Essa competição é para nos divertimos, divertir o público e te homenagear".

Competição será no 'mata-mata'

A competição vai ganhar mais agilidade, sendo realizada em esquema de mata-mata. Na primeira fase, a cada semana, três duplas se apresentam em dois ritmos. Uma delas avança diretamente para a próxima etapa.

A segunda etapa será de repescagem. Nela, as duplas que não avançaram de fase vão se desafiar, ficando na competição apenas a que for melhor. Esta última enfrenta os campeões da primeira fase para um tira-teima.

Em uma terceira etapa, é a vez das duplas que ficaram na competição lutarem por uma vaga na semifinal. A cada semana, apenas uma dupla avança para a grande final, que consistirá em um duelo com três ritmos diferentes.

Com a saída anunciada do Faustão da TV Globo, que deve se mudar para a Band no próximo ano, há quem diga que a competição deve continuar como programa independente.