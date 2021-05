Elenco da 'Super Dança dos Famosos' começa a ser divulgado; confira lista

Com estreia marcada para 16 de maio, a "Super Dança dos Famosos" teve parte do elenco divulgado neste domingo (2). A edição comemorativa do quadro do "Domingão do Faustão" deste ano vai reunir rostos já conhecidos de temporadas passadas.

Vencedores das suas respectivas edições originais, como Marcello Mello Jr. e Christiane Thorloni, retornam para a edição especial. Nove nomes serão divulgados durante o "Domingão".

Legenda: Faustão recebeu parte do elenco masculino no palco neste domingo Foto: Reprodução/TV Globo

A atriz Christiane Thorloni não apareceu na divulgação deste domingo, mas já aparece como confirmada na Dança, segundo publicado pelo Gshow. Paolla Oliveira também foi confirmada antes da listagem oficial.

CONFIRA O ELENCO DA 'SUPER DANÇA DOS FAMOSOS' 2021

Mulheres:

Cláudia Ohana

Maria Joana

Paolla Oliveira

Mariana Santos

Christiane Thorloni

Homens:

Arthur Aguiar

Marcello Melo Jr.

Odilon Wagner

Rodrigo Simas

Última edição dentro do 'Domingão do Faustão'

Esta, que será a 18ª temporada do quadro, será a última dentro do "Domingão do Faustão". Fausto Silva anunciou neste ano que não renovou seu contrato com a TV Globo, dando fim ao programa dominical.

Em 2020, quem venceu a Dança dos Famosos foi Lucy Ramos. Junto com o professor Reginaldo Sama, a atriz apresentou valsa e tango e conquistou as maiores notas.