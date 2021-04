Cleo defende postura de Fiuk no BBB 21 e critica Arthur: 'tóxico e perigoso'

Cleo Pires, irmã de Fiuk, divulgou vídeos no Instagram para se posicionar sobre o último Jogo da Discórdia do BBB 21. A atriz definiu Arthur, desafeto do cantor na competição como "tóxico", e mostrou indignação sobre os posicionamentos de Rodolffo com João Luiz durante o programa.

"Estou me recompondo. No próximo Paredão, acho que deveria sair o Arthur. Porque acho muito tóxico e perigoso que uma pessoa dessa fique lá dentro", opinou Cleo. No vídeo, a artista fez menção ao desentendimento entre o instrutor de crossfit e o irmão, que chegaram a bater boca com os ânimos exaltados em exibição ao vivo.

Legenda: Atriz comentou Jogo da Discórdia logo após exibição ao vivo Foto: reprodução/Instagram

Em defesa do filho de Fábio Jr., Cleo demonstrou ser contra o vocabulário utilizado por Arthur, logo após ele ter sido acusado de xingar Fiuk. "Porque todo mundo que assistiu e que não é prego e nem pela-saco, sabe que o problema do Arthur é recalque do meu irmão", disparou.

Durante o Jogo da Discórdia, Fiuk definiu o jogo de Arthur como "sujo" dentro da casa do Big Brother Brasil, atitude que não foi bem recebida pelo brother. Além disso, se posicionou ao apontar a participação no reality como uma "jornada de crescimento".

"O que ele sempre quis com esse jogo era a experiência de aprender, crescer, de errar, se expor e acho que por isso, para mim, ele já ganhou esse programa", relatou a irmã do cantor.

Postura de Juliette e crítica a Rodolffo

Fora das questões relacionadas a Fiuk, Cleo também teceu elogios à paraibana Juliette, ressaltando os agradecimentos em relação às posições tomadas pela advogada na situação com Arthur.

Legenda: Juliette criticou Arthur logo após desentendimento entre ele e Fiuk Foto: reprodução/Gshow

"A Juliette, para mim, é uma das maiores jogadoras, que vê tudo que está acontecendo de verdade, que joga com o coração, joga aberto. Erra porque é um ser humano e tudo bem", disse.

Já sobre Rodolffo, que fez comentários sobre o cabelo de João Luiz, Cleo apontou a seriedade do caso. "Pelo que vi até agora, não entendeu o nível da gravidade do que ele falou", apontou.

Segundo ela, a situação é algo recorrente em muitas situações da "vida real". "As pessoas têm manias de relativizar e falar, ‘mas quando é comigo'... sim, mas não é com você e você não tem as mesmas dores que a outra pessoa", finalizou.