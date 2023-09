Cantora britânica Faye Fantarrow morre aos 21 anos após diagnóstico de raro tumor no cérebro

A cantora britânica Faye Fantarrow faleceu, aos 21 anos, no último sábado (26), diagnosticada com um tumor raro no cérebro. O anúncio da morte foi feito pela mãe de Faye, Pam Fantarrow, que explicou que os últimos momentos foram em casa, ao lado da família.

Faye teve o tumor detectado em setembro de 2022, quando iniciava a ascensão na carreira. A jovem, que também era compositora, teve o disco de estreia produzido por Dave Stewart, astro do Eurythmics. Segundo Dave, Faye era "única", além de "incrível, engraçada e cheia de vida".

O produtor assinou com Fantarrow e supervisionou o lançamento de sete músicas do álbum AWOL, lançado em fevereiro deste ano. O EP, primeiro da carreira da britânica, foi gravado nas Bahamas.

Outras doenças

A artista já havia lidado com outras doenças na infância, quando foi diagnosticada com câncer duas vezes. Agora, já jovem, estava prestes a lançar novos trabalhos quando descobriu a doença.

Parte dos moradores da cidade de Sunderland, local onde Faye nasceu, na Inglaterra, reuniram mais de 265 mil libras para possibilitar a viagem dela aos Estados Unidos para tratamento.

"Faye tinha sabedoria, compaixão e entendimento além da idade. Ela amava com força, ria de forma fácil e vivia gregariamente", disse parte da nota publicada pela família da jovem.