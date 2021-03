Cantor Gilberto Gil é vacinado contra a Covid-19 em Salvador

O cantor Gilberto Gil, de 78 anos, foi vacinado contra a Covid-19, nesta sexta-feira (12), em Salvador, na Bahia. Em comemoração, o artista compartilhou o momento nas suas redes sociais.

Ao som da música "Andar Com Fé", o artista elogiou o trabalho da equipe de profissionais de saúde que o antedeu e ainda faz um alerta.

"Até que todos estejam em segurança, é fundamental que a gente permaneça com o senso de responsabilidade coletiva, fazendo uso de máscaras e alcool em gel e evitando aglomerações", escreveu na legenda.

Nos comentários da publicação, diversos amigos, fãs e familiares do artista também comemoraram a imunização. Preta Gil resolveu enaltecer o pai e escreveu: "Meu rei". Já a Flor, filha da Bela Gil, neta do cantor, comentou: "Glória".



Outros cantores também já foram vacinados. Chico Buarque tomou a primeira dose nesta quarta-feira, 10, e também compartilhou nas redes sociais: "Vacinem-se. Viva o SUS!". Caetano Veloso também foi imunizado pela primeira vez no início deste mês: "Sempre acho que vacinar-se é o certo ", compartilhou ele.