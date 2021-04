Cacau Protásio é internada em estado grave e passa por cirurgia no Rio de Janeiro

A atriz Cacau Protásio está internada por conta de uma crise de pancreatite aguda desde o dia 31 de março e já passou por uma cirurgia de urgência. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que tem 41 anos, também responsável por relatar a entrada dela em um hospital do Rio de Janeiro.

Segundo Janderson Pires, marido da atriz e responsável pelas redes sociais dela neste momento, os resultados da primeira operação foram satisfatórios, mas ela ainda deve continuar em repouso, já que o caso é grave.

"Ela fez a primeira cirurgia, deu tudo certo. Vai fazer a segunda semana que vem, só precisou internar por ser muito grave, o medo foi é grande devido a esse momento tão terrível de covid, mas agora ela está bem", relatou na publicação do Instagram de Cacau.

Legenda: O marido da atriz, Janderson Pires, usou as redes para comunicar o tratamento Foto: reprodução/Instagram

Recuperação gradual

De acordo com a revista Quem, que entrou em contato com a assessoria de Protásio, não existe previsão de alta até então. "Ela foi internada, por conta da pancreatite, e continuará no hospital até se recuperar", explica o comunicado enviado à publicação.

Ainda segundo Janderson, Cacau também deve continuar ausente das redes para reforçar as medidas para recuperação. "Cacau está sendo muito bem cuidada por uma equipe de anjos aqui no hospital. Não está usando o celular, está ausente se cuidando", confirmou.