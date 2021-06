Apresentadora da TVM Cariri é vacinada contra Covid ao vivo: 'foi um presente'

A apresentadora e repórter da TVM Cariri, Biana Alencar, protagonizou momento de emoção ao se vacinar contra a Covid-19 em exibição ao vivo do 'Bom Dia CE', na manhã desta sexta-feira (25). A jornalista, que tem 35 anos, recebeu imunizante em posto de saúde no Crato e chorou no registro do momento.

"Se chorar, gente, é de alegria, viu?", brincou pouco antes de receber a primeira dose da vacina, por volta das 8h. Biana compareceu ao local para mostrar o avanço da vacinação no município, que também recebeu outra remessa de vacinas após envio do Ministério da Saúde ao Ceará.

Veja o momento:

No estúdio do programa jornalístico, Leal Mota Filho, apresentador da edição, também ficou com a voz embargada por lembrar da importância do momento para a família de Biana.

"Essa conquista não é só sua, e eu tomo a liberdade de citar a dona Ana, que é sua mãe, e eu sei que há mais de um ano vocês não têm contato físico. Não se abraçam, não se beijam, mas eu sei que você sempre vai lá, deixa um presente na porta, etc", contou aos espectadores.

Importância da profissão

Comentando o momento para o Diário do Nordeste, Biana Alencar ressaltou que a emoção foi natural, visto que acompanha de perto a situação dos municípios cearenses na pandemia desde 2020.

Legenda: Biana compartilhou emoção do momento nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

"Eu mesma nunca fiz home office, sempre fiquei trabalhando aqui do jornal. Fazíamos reportagens na rua e ainda apresentávamos o jornal aqui também", iniciou ao falar sobre o assunto. Segundo ela, foi possível sentir na pele a responsabilidade de ser voz de conscientização.

Vida pessoal

Além disso, ela explica, a vida pessoal também teve o peso desse momento tão difícil. "A pandemia para a vida pessoal veio com um desafio gigantesco. Eu sou mãe de um menino de 10 anos, o Pedro, e eu moro sozinha com ele. Então eu tive que pedir ajuda da minha família para poder trabalhar, já que antes ele estudava em tempo integral", comenta.

A mãe, como já explicado durante o programa, se isolou por conta da doença, mas as irmãs foram o alicerce para ajudar entre a criação do filho e o trabalho.

Meses após o início da transmissão da doença, em abril deste ano, ela positivou para o coronavírus, mas apresentou apenas sintomas leves.

Agendamento

A informação de que poderia ser vacinada só veio há dois dias, quando o Crato anunciou que o agendamento seria aberto para a faixa etária de Bianca. "Eu já maratonei no computador, exatamente porque sabia que a procura seria tão grande", comenta, feliz com a oportunidade de ser mais uma cearense vacinada contra a Covid-19.

Agora, com segunda dose marcada, ela deixa claro que deve manter todos os cuidados necessários até que toda a população cearense esteja imunizada.