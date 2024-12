Após viagem em família para os EUA, Marquezine e João Guilherme passam o Réveillon no Nordeste

Após passar o Natal com a família e amigos como Sasha Meneghel e João Lucas em Orlando, nos Estados Unidos, Bruna Marquezine e João Guilherme já retornaram ao Brasil e escolheram passar o Réveillon no Nordeste.

Eles estão no estado de Alagoas, e no domingo (29), curtiram o show da cantora Anitta. Na ocasião, a atriz usou um vestido transparente da grife Jean Paul Gaultier que custa R$ 8,9 mil, combinado com biquíni e chinelas de dedo. As fotos foram compartilhadas em um perfil de fã clube no X, antigo Twitter.

A festa contou com vários famosos, como a presença do casal Thiaguinho e Carol Peixinho, além de Bruna Griphao, do jogador de vôlei Bruninho, entre outros.