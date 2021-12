Anitta é retirada de foto com cantoras norte-americanas e fãs apontam xenofobia

Anitta segue com suas aparições internacionais a todo vapor, mas uma polêmica envolvendo a sua presença no evento da revista "Variety", nos Estados Unidos, viralizou. A brasileira foi removida de uma foto em que posou com as artistas Tinashe, Normani e Chloe Bailey.

Uma conta no Twitter fez a montagem e publicou em resposta a um tuíte de Tinashe, que mais tarde postou a foto como destaque de uma galeria de imagens no Instagram. Ela também colocou a original no carrossel, mas em último lugar.

VEJA A GALERIA:

Fãs de Anitta criticaram a ação e alguns apontam até possível xenofobia contra a artista. "Por que vocês removeram justo a maior cantora?", questionou um. Outro escreveu: "Isso não foi xenofobia?".

"Tinashe, por que tu cortou a Anitta, mulher". Os comentários continuaram. Anitta não se pronunciou sobre o assunto.