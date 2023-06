Anitta diz ter desistido de viagem de férias por estar solteira: 'vou ter que esperar'

Anitta revelou, durante entrevista pouco antes da apresentação na final da Champions League no último sábado (10), que desistiu de passar férias na região da Capadócia, na Turquia. Segundo ela, o motivo seria por estar solteira, o que a levou a partir para a Europa, ainda sem revelar em qual destino descansará nos próximos dias.

"Eu estava planejando ir a Bodrum na minha viagem cancelada. Juro que estava indo para a Capadócia e Bodrum. Então, meu irmão disse: 'Minha namorada também está indo'. Se eu fosse com um casal, ficaria estressada. Então, volto quando tiver namorado", comentou ela em tom de brincadeira.

Na mesma entrevista, concedida ao jornal turco Sabah, Anitta revelou que tinha reservas feitas na região da Capadócia, mas acabou descobrindo que os passeios no local eram bastante romântico para serem feitos sozinha.

"Eu estava indo para a Capadócia, mas meu irmão vem com a namorada e, como não tenho namorado, não queria ser a terceira pessoa ao lado deles. Alguém me disse também que essa viagem era muito romântica e que eu não ia querer fazer uma viagem assim sozinha. Vou ter que esperar", finalizou sobre o assunto.

Férias planejadas

No entanto, as férias da cantora não parecem ter sido frustradas apesar do "empecilho". Logo após a apresentação grandiosa na Champions, quando apresentou a canção 'Funk Rave', Anitta já publicou imagens dos próximos passos.

Nos Stories, a brasileira publicou imagens dentro de um jatinho ativando "modo férias" e, depois, fazendo caretas em um barco, bem relaxada.

Apesar do descanso, ela não deixou o trabalho de lado. Mais uma vez no Instagram, a artista também publicou um desafio aos seguidores para aprenderem a coreografia da nova música de trabalho.