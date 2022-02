Angelina Jolie comenta ataque da Rússia à Ucrânia nas redes sociais: 'oro pelas pessoas'

A atriz Angelina Jolie utilizou as redes sociais para tecer comentários sobre a invasão russa à Ucrânia, que se iniciou na madrugada de quinta-feira (24). Em publicação no Instagram, ela revelou orações pelo país e o foco, junto com a ONU, para assegurar a proteção dos ucranianos.

"Tal como muitos de vocês, oro pelas pessoas da Ucrânia. O meu foco, juntamente com os meus colegas da UNHCR, é que o possível seja feito para assegurar proteção e os direitos humanos básicos dos deslocados e refugiados do lugar", disse Angelina, citando o Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR).

Foto: reprodução/Instagram

Na mesma publicação, ela ainda citou que as notícias de pessoas que começaram a fugir de casa ou até mesmo do país para evitar o conflito.

"É cedo para saber o que vai acontecer, mas a importância deste momento - para as pessoas da Ucrânia, e para a lei internacional - não pode ser subestimado", completou.

Invasão da Ucrânia

No início da última quinta (24), a Rússia invadiu a Ucrânia em uma ofensiva militar pelo país. Ataques e explosões foram relatados em várias cidades do território ucraniano, inclusive em Kiev, capital do país. A investida segue nesta sexta-feira (25) pelo segundo dia.